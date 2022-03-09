Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи

Воины Территориальной обороны ВСУ разбили в Сумской области около двух десятков единиц техники российских оккупантов.

А также захватили трофеи, сообщили в Генштабе ВСУ и показали видео.

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"Оккупанты пытались зайти в один из населенных пунктов", - сказано в подписи под видео.

Отмечается, что очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил. Это три бронетранспортера, несколько самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", пара грузовиков и миномет.

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники в Харьковской области. В колонне было семь единиц военной техники. Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет. Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.