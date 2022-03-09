Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1998
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 4383
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1746
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 423
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3051
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6192
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3753
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12771
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2448
Фото
Все фото
8
7
16
12
6
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек.
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек.
17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю
17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю
Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области
Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Видео
Все видео
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду
В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду
Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи
Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи
Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо
Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо
Оккупанты захватили СИЗО и здание СБУ в Херсоне
Оккупанты захватили СИЗО и здание СБУ в Херсоне
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7533
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3078
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1305
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2736
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 639
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 22:28

Спецтема: Война России против Украины

Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи

  Комментировать
Теробороновцы под Сумами &quot;насыпали&quot; оккупантам и захватили трофеи

Воины Территориальной обороны ВСУ разбили в Сумской области около двух десятков единиц техники российских оккупантов.

А также захватили трофеи, сообщили в Генштабе ВСУ и показали видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом

"Оккупанты пытались зайти в один из населенных пунктов", - сказано в подписи под видео.

Отмечается, что очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил. Это три бронетранспортера, несколько самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", пара грузовиков и миномет.

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники в Харьковской области.

В колонне было семь единиц военной техники. Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет. Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 2 Просмотров: 58256
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 50230
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 37474
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 26572
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 26520
Происшествия
Российские кафиры обстреляли гражданских вблизи Чернигова - есть погибшие
Российские кафиры обстреляли гражданских вблизи Чернигова - есть погибшие Просмотров: 54
Оккупанты бросили технику и оставили украинским военным записки
Оккупанты бросили технику и оставили украинским военным записки Просмотров: 936
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
 Просмотров: 495
В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду
В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду
 Просмотров: 270
Оккупанты подтвердили ликвидацию очередного командира
Оккупанты подтвердили ликвидацию очередного командира Просмотров: 2070
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
1
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
1
"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой
Голосов: 1611
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть