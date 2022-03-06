Разбили колонну военных-предателей из Крыма

Под Николаевом украинские военные разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов.

Большинство ее личного состава – крымские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ, сообщают в Службе безопасности Украины.

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Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ. Имеют таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

Автор: СБУ Позывные русских солдат

Вооруженные силы Украины разбили группировку российских войск в Черниговской области и уничтожили вражескую технику. Оккупанты сбежали. Впрочем, их это не спасет: у русских вражеских солдат нет продуктов, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен.