С 1 октября водители в Украине должны включать ближний свет фар

Это необходимо, чтобы снизить количество ДТП в холодное и темное время года. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня и до 1 мая за пределами населенных пунктов украинские водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

О важном правиле, вступившем в силу с 1 октября, напомнило Министерство внутренних дел в Twitter.

"Ближайшие семь месяцев водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют в конструкции транспортного средства – ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Это необходимо, чтобы снизить количество ДТП в холодное и темное время года. Ближний свет фар помогает улучшить видимость автомобиля для всех участников дорожного движения, в частности пешеходов.

Если водитель нарушает это правило или управляет автомобилем с неисправными внешними световыми приборами в темное время суток, ему грозит штраф 425 грн.

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В Украине с начала года произошли больше 25 533 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли более 850 человек и более 6,7 тыс. травмировались. Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За пять лет на дорогах страны погибли примерно столько же людей, сколько за время войны на востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в пять раз больше, чем в странах Евросоюза.