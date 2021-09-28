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вторник, 28 сентября 2021 07:57

Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают

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Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают
В четырех областях установили камеры фиксации нарушений ПДД. Фото: pixabay.com

С 28 сентября на дорогах четырех областей заработают еще 20 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Адреса, где будут работать камеры, в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Камеры видеофиксации нарушений ПДД расположили:

Львовская область

- на 10 км+100 автодороги М-010, в направлении поселка Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 447 км+803 автодороги М-06, в направлении города Броды (ограничение 50 км/ч);
- на 137 км+971 автодороги М-09, в направлении Львова (50 км/ч);
- на 4 км+898 автодороги Н-17, в направлении Луцка (50 км/ч);
- на 12 км+514 автодороги М-10-01, в направлении города Скнилов (50 км/ч);
- на 552 км+486 автодороги М - 06, в направлении села Зубра (90 км/ч);
- на 528 км+459 автодороги М-06, в направлении Львова (50 км/ч);
- на 523 км+260 автодороги М - 06, в направлении Чопа (50 км/ч);
- на 439 км+352 автодороги М-06, в направлении ул. Победы, Львов (ограничение 50 км/ч);
- на 541 км+451 автодороги М-06, в направлении села Сосновка (ограничение 50 км/ч);
- на 541 км+296 автодороги М-06, в направлении города Каменнополь (ограничение 50 км/ч);
- на 510 км+120 автодороги М-06, в направлении поселка Запросов (ограничение 50 км/ч);
- на 3 км+064 автодороги Н-17, в направлении Луцка (ограничение 50 км/ч).

Запорожская область:

- на 2 км+090 автодороги Н-15, в направлении Запорожья (ограничение 50 км/ч);
- на 526 км+590 автодороги Н-08, в направлении Запорожья (ограничение 50 км/ч);
- на 310 км+530 автодороги М-18, в направлении Запорожья (ограничение 50 км/ч);
- на 310 км+722 автодороги М-18, в направлении Мелитополя (ограничение 90 км/ч).

Закарпатская область:

- на 772 км+750 автодороги М-06, до Ужгорода (50 км/ч);
- на 780 км+785 автодороги М-06, в направлении Мукачево (50 км/ч).

Одесская область:

- на 3 км+015 автодороги Т-16-28, в направлении Киева (ограничение 90 км/ч).

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Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Кроме контроля скорости, фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.

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