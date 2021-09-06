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Камеры автофиксации ПДД могут признать незаконными

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Камеры автофиксации ПДД могут признать незаконными
Суд проверит законность привлечения к ответственности владельца авто, а не водителя. Фото: facebook.com/prok.arkrym

В Украине 9 сентября Конституционный Суд на очередном заседании может признать незаконной работу камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Такая же участь может постигнуть инспекторов по парковке. Об этом сообщается на сайте суда.

КСУ проверит положения статьи 14-2 КУоАП на несоответствие Конституции Украины и основным принципам права. Это сделают за того, что ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет юридический владелец транспортного средства, а не водитель.

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Суд рассмотрит жалобы о неконституционности привлечения к ответственности владельцев ТС за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо инспекторами по парковке.

От 29 января в приложении "Киев Цифровой" водители по номеру машины смогут получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД и сразу оплачивать их в смартфоне.

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