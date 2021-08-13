С начала года более 850 украинцев погибли в ДТП

Подсчитали сколько украинцев погибли в ДТП. Фото: Укринформ

В Украине с начала года произошли 25 533 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 852 человека и более 6,7 тыс. травмированы.

"За 7 месяцев 2021 из-за превышения скорости в Украине случилось 25 533 ДТП, в которых 852 человека погибли и 6719 получили травмы", - в телеграмме сообщает Министерство внутренних дел.

Патрульная полиция напоминает скоростные требования, предусмотренные Правилами дорожного движения:

в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах - до 20 км/ч;

вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч. На автомагистралях максимально разрешенная скорость движения до 130 км/ч

При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать, в частности, дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пассажирском автобусе прогремел взрыв: много пострадавших

В Одессе 33-летний мужчина за рулем BMW на скорости влетел в Audi, которую от удара отбросило на остановку общественного транспорта. Поврежденные еще один BMW и Skoda, которые оказались рядом. Пострадали четыре человека.