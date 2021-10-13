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среда, 13 октября 2021 19:31

Рыбная отрасль Украины - это золотые горы под ногами, а государство этого не видит

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Рыбная отрасль Украины - это золотые горы под ногами, а государство этого не видит
Поднятие такс на вылов рыбы не ударит по честным рыбакам. Фото: pixabay.com

В Украине с начала октября в десятки раз подняли такси возмещения убытков за незаконный вылов рыбы. Теперь нарушителям правил придется платить от 1,5 тыс. грн компенсации за каждый хвост в зависимости от видов рыб в улове.

К этой сумме добавят и штрафы, которые вскоре тоже планируют увеличить, рассказал Gazeta.ua руководитель ВОО "Общество Рыбаков Украины" Андрей Нелипа.

"Такси - это размер оплаты в качестве компенсации ущерба, нанесенного рыбному хозяйству. Их насчитывают за каждый хвост, выловленный сверх нормы или незаконным способом. Вместе с ними с нарушителей взыщут штрафы. Их вскоре тоже планируют существенно увеличить. Это действенный способ в борьбе с браконьерством. Приличные суммы могут бить по кошелькам даже тех нарушителей, которые хорошо зарабатывают на сбыте рыбы. Это уменьшает аппетиты нарушителей, добавляет средства на развитие отрасли и мотивирует природоохранные органы работать.Рыбаки, которые не нарушают правила и нормы, ловят для себя, никак не пострадают. Разрешенной бесплатной суточной нормы вылова рыбы с допустимым приловом для личных нужд будет достаточно. Сейчас это до трех килограммов. Впоследствии могут увеличить до пяти", - говорит Нелипа.

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В то же время повышение такс и штрафов может вызвать усиление коррупционных рисков.

"У нас сегодня несовершенная система государственного экологического контроля. Но невозможно систему сразу создать так, чтобы работала с самого начала. Это не единственный инструмент, на который возлагается небезразлична общественность. Сейчас стоит вопрос об основательной реформе государственного экологического контроля. В частности путем ликвидации старых контролирующих органов, утративших доверие и неэффективных, и создание нового единого природоохранного органа. В рыбной отрасли уже давно намеренно выстроена искаженная модель управления и взаимоотношений. Сами промеж себя что-то определяли, позволяли, себя же и контролировали. Внутреннее производство не поддерживается. Чрезмерное регулирование и сложность ведения бизнеса отпугивает инвесторов. Предприниматели, которые используют водоемы для выращивания и вылова водных биоресурсов, по сути являются заложниками такого искусственного беспорядка, сейчас они в полу законном статусе. Часть из них, прикрываясь разрешениями, квотами и режимами, занимаются скрытым браконьерством. А государство и местные общины, чьи водные объекты и биоресурсы используют, ничего из этого не получают. Наоборот - ежегодные миллиардные убытки. Направления, которые могли бы стать достойной альтернативой, не развиваются. Фактически - это хищение и кому-то оно выгодно".

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В общем рыбная отрасль имеет мощный потенциал, может приносить Украине огромные деньги, но именно из-за несовершенства ее функционирования, неэффективного управления, массового браконьерства, теневую работу и отсутствие инноваций сходит на нет. Власть может все исправить, но мало интересуется развитием рыбного хозяйства, считает Нелипа.

"Государство должно увидеть смысл и в рекреационном рыболовстве. В США, где 11 миллионов рыбаков, это целая индустрия, которая очень популярна. Бизнес в сфере досуга и развлечений и способ отдыха, спорта и туризма. Есть тысячи сообществ, клубов, баз, лодок, сервисов, предприятий торговли. И она приносит стране втрое больше, чем киноиндустрия. Это доход 63 миллиардов долларов ежегодно и 35 тысяч предприятий из 440 тысячами рабочих мест. Это официальные данные, которые мы брали в американских организациях, регулирующих там эту сферу. Чем Украина хуже? С нашим водным фондом и традициями, можем повторить опыт Штатов. Это новые инвесторы, рабочие места, налоги и еще много плюсов для государства, никого не интересуют. У нас фактически золотые горы под ногами, но этого не видят. А у нас куча заброшенных рек, в которых почти не осталось рыбы. Государство денег с ее вылова почти не получает, а кто-то набивает карманы. Есть большие возможности в этой области. Но столь нерационально их используем, что импортируем рыбу из-за границы. Хотя могли бы сами кормить ею других и зарабатывать миллиарды, даже не уничтожая свои водные биоресурсы, а увеличивая их".

Правительство увеличило размеры такс за незаконный вылов рыбы. Соответствующее постановление утвердили 6 октября.

Необходимость увеличения такс обусловили тем, что в последний раз их пересматривали 10 лет назад, а потому те не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей прекратить незаконную деятельность. Кроме того, реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства.

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Дата
13
октября

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