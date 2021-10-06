Штрафы за незаконный лов рыбы увеличат в десятки раз

Правительство увеличило размеры штрафов за незаконный вылов рыбы. Соответствующее постановление утвердили 6 октября.

Необходимость увеличения штрафов обусловили тем, что в последний раз их пересматривали 10 лет назад, а потому те не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей прекратить незаконную деятельность. Об этом говорится в решении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, чем было до сих пор, карася серебристого - в 93 раза больше, а за окуня - в 186 раз.

"Истощение рыбных запасов несет значительно большую угрозу, чем кажется. Массовый незаконный вылов, неконтролируемое загрязнение водоемов ведет к радикальному уменьшению способности рыб к воспроизводству, что в некоторых случаях означает их полное уничтожение. Поэтому государственная политика в отношении нарушителей, которые прибегают к незаконному рыболовства, будет жестче", - говорит министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кроме того, реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства.

Браконьера затоптали слоны в ЮАР во время его бегства от рейнджеров. Мужчина погиб в Национальном парке Крюгера, где охотился на носорогов.