Руководитель ФФУ разворовывает бюджетные средства - СМИ

Раскрыли махинации Андрея Павелко. Фото: sport.ua

Журналисты выяснили, что руководитель Федерации футбола Украины Андрей Павелко присвоил средства.

Каждый год УЕФА в рамках социальной программы "Хет-трик" выделяет Украине 6 млн евро на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. На эти деньги можно было бы строить 300 площадок по всей Украине, говорится в передаче "STOP коррупции".

Вместо строительства площадок, глава ФФУ Павелко решил построить завод по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей. Для этого в 2016 году ФФУ создала ООО "ФФУ-Продакшн" и потратила 8 млн евро социальной программы на строительство этого завода.

Отечественное покрытие получилось дороже, чем зарубежное. Ранее ФФУ покупала иностранное покрытия по 12 евро за кв. м, а цена на собственном заводе подскочила до 16 евро.

"Это фейковый завод. Он был создан именно для хищения государственных средств", - утверждает Игорь Кочетов, президент Федерации футбола Киева.

Павелко в то время был нардепом и председателем бюджетного комитета. ООО "ФФУ-Продакшн" начала получать бюджетные деньги.

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Он выделил себе 270 млн грн на строительство футбольных площадок. Благодаря махинации с тендерной документацией средства получило ООО "ФФУ-Продакшн".

На своем заводе за бюджетные средства построили площадок по 1,5 млн за штуку при себестоимости в 700 тыс. евро.

Официально Павелко живет на депутатскую зарплату, но его жена публикует фото с дорогими вещами и отдыхом на элитных курортах. Журналистам стало известно, что семья Павелко снимала апартаменты в Киеве за $ 410 тыс. в месяц.

Наказание за незаконное обогащение вернули в Уголовный кодекс. В четверг 259 нардепов проголосовали за законопроект №1031, пишет Украинская правда.