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воскресенье, 27 декабря 2020 12:48

Россиянина и украинца задержали с саблями и ножом ФСБ
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В Черниговской области пограничники предотвратили две попытки перемещения запрещенных предметов через российско-украинскую границу в пункте пропуска Сеньковка.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 27 декабря.

Так, при осмотре автомобиля SsangYong российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

Пограничники задержали россиянина с саблями и украинца с ножом ФСБ. Фото: ГПСУ
Пограничники задержали россиянина с саблями и украинца с ножом ФСБ. Фото: ГПСУ
Пограничники задержали россиянина с саблями и украинца с ножом ФСБ. Фото: ГПСУ
Пограничники задержали россиянина с саблями и украинца с ножом ФСБ. Фото: ГПСУ

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Отмечается также, что 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле Mercedes российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине обнаружили два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них было гравировка с изображением символики ФСБ РФ.

Контрабандисты пытались незаконно вывезти в Россию книги и запчасти к тракторам. Нарушителей обнаружили пограничники отдела "Веселое" Харьковского отряда.

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