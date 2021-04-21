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среда, 21 апреля 2021 18:04

Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко

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Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Стерненко записал новое видео. Фото: facebook.com/sternenko

Россияне хотят разбомбить Ростов, для оправдания нового вторжения в Украину. А также предлагают похищать и убивать украинских активистов.

Об этом говорит Сергей Стерненко, разбирая видео Максима Калашникова, который делился размышлениями о планах России в отношении Украины и почему Кремль не смог захватить Одессу.

"Калашников из России. Называет себя фашистом, который очень любит Сталина. Записывает видео на YouTube", - объясняет Стерненко.

В ролике Калашников рассказал свое видение митингов в Одессе 2014 года. Параллельно Стерненко показывал, что на самом деле тогда происходило.

В результате россиянин призвал вести скрытые операции против общественных активистов: "Откуда-то из тайника вынырнет дрон с боеприпасами и прямо полетит в это сборище".

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Кроме того, другой комментатор на канале Калашникова предложил разбомбить Ростов, выдав это за агрессию Украины. По его мнению, в будущем, то может быть причиной российского наступления.

"Как видите русские - это мирный и дружественный народ. А того, кто не захочет с ним дружить, они просто убьют", - подытожил Стерненко.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил общественного активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. В этот день состоялось судебное слушание об изменении меры пресечения Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

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