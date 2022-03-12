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суббота, 12 марта 2022 08:36

Спецтема: Война России против Украины

"Россия запускает неуправляемые ракеты, чтобы убить больше украинцев" – разведка Британии

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&quot;Россия запускает неуправляемые ракеты, чтобы убить больше украинцев&quot; – разведка Британии
Россия сознательно запускает неуправляемые ракеты по украинцам. Фото: ГСЧС

Россия в войне против Украины целенаправленно бьет неуправляемыми ракетами, чтобы было больше жертв среди мирного населения в городах.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные своей разведки

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Российские войска, получая мощный отпор от ВСУ, делают упор на обстрелы и бомбардировки украинских городов с большого расстояния. Удары неуправляемыми ракетами должны увеличить число жертв гражданских и помочь продвинуться наземным силам оккупантов.

С 24 февраля по 10 марта из-за нападения России на Украину пострадали 1546 гражданских. Из них 565 человек не выжили. Это официальные данные ООН, однако реальные цифры намного выше.

Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

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