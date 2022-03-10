Фото: принт-скрин видео

Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы.

Один из таких "частных охранников" попал в плен к украинским силовикам. Видео допроса опубликовала СБУ.

На видео оккупант признается, что за $2 тыс. пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете. А оказалось, что нужно доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Украинские военные разбили колонну, в которой ехал россиянин. Ему повезло получить только ранения.

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Мужчина понял, что его послали на верную смерть, а рассчитываться за "работу" никто даже не собирался.

Пленный русский разведчик разрыдался, рассказывая о преступлениях оккупантов. Группа задержанных оккупантов дала пресс-конференцию в "Интерфакс-Украина". "Своему руководству я хочу сказать, что они поступили с нами, как предатели. Армия предназначена для защиты своего государства, а не нападения на другое. Хочу сказать, чтобы все подразделения российской армии, все здравомыслящие люди складывали оружие, отказывались от всех боевых действий." Чтобы президент Путин остановил бомбардировки, перестал посылать сюда военных для уничтожения мирного населения детей, для нанесения бомбовых ударов", - сказал пленник Сергей Галкин.