"В этой ситуации мы фашисты" - пленный оккупант расплакался перед камерами

Оккупант призвал россиян остановить войну. Фото: "Інтерфакс-Україна"

Пленный русский разведчик разрыдался, рассказывая о преступлениях оккупантов.

Группа задержанных оккупантов дала пресс-конференцию в "Интерфакс-Украина".

"Своему руководству я хочу сказать, что они поступили с нами, как предатели. Армия предназначена для защиты своего государства, а не нападения на другое. Хочу сказать, чтобы все подразделения российской армии, все здравомыслящие люди складывали оружие, отказывались от всех боевых действий." Чтобы президент Путин остановил бомбардировки, перестал посылать сюда военных для уничтожения мирного населения детей, для нанесения бомбовых ударов", - сказал пленник Сергей Галкин.

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Пленные захватчики сказали, что им оказали помощь, накормили. Признали военные преступления РФ. Подтвердили, что РФ бомбит больницы.

"В этой ситуации мы фашисты", – сказали пленные.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.