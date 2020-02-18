"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин

Павел Климкин Треть всего потенциала безопасности Евросоюза приходилась на Великую Британию. Ее выход - большой риск для Украины. Фото: Тарас Подолян

Мы после брекзиту получаем шанс по-новому начать экономическое взаимодействие и в сфере безопасности с Великобританией - по обмену информацией, разведки.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Треть всего потенциала безопасности Евросоюза приходилась на нее. Ее выход - большой риск для Украины. После оранжевой революции говорили о безвизовом режиме с Великобританией. К сожалению, тогда потеряли шанс его получить. Сейчас есть очень много отказов по британских виз. Если не можем получить свободный доступ, следует договориться хотя бы об упрощении визового режима", - считает дипломат.

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По его словам, отношения РФ и Запада становятся более прагматичные.

"Россия нужна современному миру как полицейский. Мол, Путин сказал и российские войска или наемники поехали в любую точку мира. Для демократических стран это сложная процедура. Хотят использовать Москву. Это тенденция последующих лет, но она не означает, что украинские интересы сдадут", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.