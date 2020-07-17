Россия использовала пандемию для подрыва доверия к Западу

Россия и Китай воспользовались пандемией для распространения пропаганды. Фото: pixabay.com

Россия и Китай использовали пандемию коронавируса для распространения ложной информации, в частности, о странах НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью El Pais.

"Одна из проблем пандемии заключается в том, что мы видели, как государства и негосударственные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды, частично для разделения союзников и частично для подрыва доверия к нашим демократическим институтам. Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что в ответ на это "НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса".

Кроме дезинформации, в НАТО также наблюдают увеличение военного присутствия в Ливии.

По информации Столтенберга, пока мир был сосредоточен на противодействии коронавирусу, россияне увеличили свое присутствие в Ливии, поддерживая генерала Хафтара, который борется против правительства национального единства, и подрывая усилия по достижению мира.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции заявило об усилении подрывной деятельности со стороны России и Китая в Германии.