Российский вице-премьер опубликовал странное рождественское видео

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал странное рождественское видео.

Ролик появился на его странице в Twitter.

События в ролике происходят в канун Рождества где-то в США. Проснувшись, американский мальчик идет искать подарки под елкой, но находит в гостиной Санту со связанными руками и кляпом во рту. Над Сантой стоит российский Дед Мороз.

"Мы сломали Рождество! Российские хакеры", - говорится в завершении видео.

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Соответствующее видео вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей.

"Санкционные еда, роскошный дом и воспитанный мальчик после прихода вежливого Деда превратятся в пальмовый сыр, ободранную хрущевку и гопника из-за подворотни. Россия дарит миру сказку!", - написал один из пользователей.

Рогозин известен недавним скандалом с таксой: чтобы поразить президента Сербии Александра Вучич во время его визита в Россию, решил похвастаться достижением российских ученых в реализации проекта "жидкого дыхания".

Для этого он провел наглядную демонстрацию, засунув в тесный резервуар с жидкостью живу таксу. Когда вода заполняла легкие животные, несмотря на все муки, собака выжила, однако у пользователей соцсетей такое зрелище, которое транслировалось на федеральных каналах, вызвало только возмущение.