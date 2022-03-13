Российские солдаты разграбили и сожгли самый большой ТРЦ Юга

ТРЦ "Фабрика" в Херсоне – что осталось от него. Фото khersonline.net

Российские солдаты разграбили и уничтожили херсонский торгово-развлекательный центр "Фабрика". Он расположен на 80 тыс. кв.м и является крупнейшим подобным заведением на юге Украины.

Об этом рассказал во время общенационального марафона в телеэфире глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта

"Мародерством россияне начали заниматься с первого дня, как зашли в Украину. Клянчили еду по домам. Там, где не давали, пытались украсть. Сразу показали свое лицо во всей "красе". "Фабрика" была украшением города, а они его разграбили и сожгли. Может, у России не хватает всего этого (телевизоров, телефонов и т.д.) Но уверен, что никому из них оно не принесет ни счастья, ни состояния", - сказал Самойленко.

12 марта украинская разведка сообщила, что российским солдатам их власти фактически позволили заниматься мародерством – "закрепиться на позициях, прикрываясь местным населением, и перейти на самообеспечение". Оккупанты меняют тактику, в связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление. Из-за логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.