Российская пропаганда находит болевые точки и бьет по ним - Померанцев

Питер Померанцев: "Россия первой начала агрессивно использовать социальные медиа для пропаганды"

Во внутренней российской пропаганде после аннексии Крыма стало больше прямой политики - оголтелой и в прайм-тайм.

Об этом рассказал британский исследователь Питер Померанцев в интервью журналу "Країна". Изучает российскую пропаганду с 2000 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина за российские деньги публиковала антиукраинскую пропаганду

Роль российской пропаганды в Европе, США возросла."Раньше были просто шоу, теперь - политические шоу от Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевои. Россия первой начала агрессивно использовать социальные медиа для пропаганды. Конспирология стала главной идеологией страны. Трамп - тоже конспиролог. Но сделать из этого рупор политической системы - российское ноу-хау .

Пропаганду нельзя отделять от других средств правления – таких как карательные службы. По сравнению с Холодной войной - границы открыты, есть доступ к информации. Но, если верить соцопросам, есть тяжелый цинизм к ее источникам, включая кремлевские. И объединение вокруг общей идеи, что весь мир против России. Если не Путин - будет хаос".

"Чаще всего она работает вместе с другими военными или невоенными средствами - иногда успешно, иногда нет, - говорит эксперт. - Во всей Европе видим восстание пророссийских сил: в Италии, Венгрии, в каком-то смысле в Польше. Там правые играют на руку России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По поводу пропаганды сепаратизма в газете венгров возбудили уголовное дело

В эпоху социальных медиа пропаганда подстраивается под людей, добавляет Померанцев.

"Изменить чье-то мнение - сложно. Поэтому она не меняет, а усугубляет. Находит болевые точки и бьет по ним. Если ненавидите черных или белых, будет давить на это по максимуму, чтобы разрушить социальные связи, необходимые для развития общества. Можно просто запутать. Так часто делают. Это легко и дешево".

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.