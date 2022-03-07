РФ пока не могут исключить из ООН - Кулеба

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В Украине наладились поставки вооружения и гуманитарной помощи. Наши дипломаты продолжают работать над санкционным треком против России, но не все в Европе хотят ужесточать санкции. Также РФ пока не могут исключить из ООН.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в Facebook.

"Я вас уверяю, мы готовы к переговорам, но украинская дипломатия не пойдет на уступки по принципиальным вопросам для государства", - заявил Дмитрий Кулеба.

Дипломатия делает все, чтобы Россия была изолирована от всего мира. Продолжает работать над санкционным треком против РФ, но его не все хотят усугублять. Европейцы не нашли альтернативы российским газам и нефти, эмбарго на них пока не будет. Также РФ пока не могут исключить из ООН.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что в международном суде ООН прошло первое слушание по делу, поданному Украиной против РФ в нарушении конвенции о геноциде. И подтвердил информацию о встрече с Сергеем Лавровым в Анталии 10 марта.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.