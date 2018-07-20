Резиновые сапоги не помешают: прогнозируют дождливую пятницу

Сегодня в Украине днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура днем +22...+27°С, в южной части - +28...+31°С.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура - +24...+26°С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покупайте красивые зонты: синоптик предупредила о шквальных дождях
20 июля ежегодно отмечается День Святого Перуна. Это праздник старых славян, посвященный повелителю грозы. Сегодня принято разжигать костер у воды, веселиться, молиться старыми дубами.
×
Комментарии