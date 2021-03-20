Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.

Дмитрий НЕКРАСОВ, 41 год, экономист, предприниматель Родился 14 февраля 1980 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений . Получил степень МВА в Высшей школе экономики. Работал в одной из самых престижных юридических компаний мира Coudert Brothers LLP. Был ответственным секретарем Координационного совета оппозиции РФ. Автор публицистических и научно-популярных материалов по вопросам функционирования социальных систем. Женат. Воспитывает троих детей

Перепалка между главами США и РФ - оценками друг друга, которые вышли за дипломатические рамки не имеет никакого значения. Это не может привести к эскалации конфликта. Возможности сторон для реальных действий друг против друга во многом уже исчерпаны, говорит экономист и предприниматель Дмитрий НЕКРАСОВ, 31 год. - Какие-то санкции, конечно, еще введут, но их значение минимально, кроме того их бы ввели и без всякой перепалки. Отношения на нуле, дальше их испортить практически невозможно. От каких-то минимальных элементов взаимодействия вроде борьбы с терроризмом отказаться невозможно, а во всем остальном сотрудничество де-факто свернуто.

Почему Россия скатилась к авторитарному персональному управлению Владимира Путина?

- Все вернулось в матрицу, которая существовала веками. Это нормальное состояние имперского общества, когда вертикаль заточена на одного человека.

Отношения России и США на нуле

Это личные качества Путина, что он смог построить такую вертикаль?

- Путин достаточно эффективен. Однако построение вертикали – это больше следствие объективных обстоятельств, нежели каких-то личностных его качеств.

Вертикаль – нормальное состояние системы. Во-вторых, нефть. Нефтяные доходы сконцентрированы в центре. Во времена президентства Ельцина средняя цена барреля была в районе 16 долларов, во время Путина средняя под 70. Когда в 2000-х цена на нефть поднялась, то это сделало необратимой централизацию. У центра появились огромные дополнительные ресурсы, что позволило покупать как элиты, так и население. Большинство регионов России дотационные. Они дотируются из центра нефтяными деньгами. Это обуславливает зависимость и лояльность региональных элит и не только.

Если так, почему мы видим митинги за губернатора Фургала или митинги политика Навального?

- Определенный уровень недовольства существует всегда. Во-вторых, вертикаль строилась в благополучных 2000-х, когда ресурсов было много а недовольство ниже.

Во всех процессах есть своя логика и эволюция. Тот же Путин 10-и летней давности и думал, вероятно, по-другому, не как нынешний. Любое сумасшествие, вроде противостояния Западу, имеет свою динамику. Вначале убеждаешь себя, что ты вот сейчас сделал хорошо. Потом убедил себя в правильности каких-то ценностей, которые предполагают следующий шаг в том же направлении. Это эволюция, которая в определенный момент приводит к точке невозврата.

А когда, на ваш взгляд, политическая система прошла эту точку невозврата?

- Думаю, что это 2011 год, когда произошла обратная рокировка Путина и Медведева. Можно, конечно, вести отчет от Крыма 2014 года. С этого момента движение в направлении полной автократии было предопределено, оно могло идти с разной динамикой, но вектор бы уже не поменялся. Если раньше была имитационная демократия, то теперь они решили отказаться даже от такой имитации и идти на открытую конфронтацию с Западом.

Если раньше Путин занимался привлечением иностранных инвесторов в Россию, таким инвесторам были рады, то постепенно этих же инвесторов начинают выталкивать из страны.

Это касается политической повестки и риторики. Например, в первые годы правления Путина в публичном пространстве очень мало говорили о международных отношениях, больше говорили про социальные проблемы в самой России. Теперь же фокус смещается на международные новости: Украина, США, Европа. Сам тренд противостояния с Западом задает соответствующие модели поведения в разных сферах.

Любое сумасшествие имеет динамику

А если бы Медведев в 2012 году тоже пошел на выборы? Какие были бы его шансы и последствия?

- Тогда последствия, с одной стороны, были бы непредсказуемы, а с другой - была высокая вероятность предотвратить все, что происходит сегодня.

Административный ресурс был бы парализован, чиновники не понимали бы на кого работать. Конечно, у Путина был больший рейтинг популярности. Честные выборы Медведев скорее всего бы проиграл, но сам факт честных выборов - это уже важно для России. При подобном развитии событий тренд консолидации элиты и власти существенно бы замедлился.

А если сравнивать Медведева и Путина, как вы их бы охарактеризовали?

- Медведев более современный человек. Я бы не сказал, что он великий и сильный человек, обычный европейский лидер. Вот Путин, у него свое прошлое советско-КГБшное. Он реально верит в мировое закулисье, борьбу с западом и прочие глупости. Это не просто миф для населения, а реальные предрассудки, тянущие страну назад.

Может ли сейчас Навальный или какой-то другой политики собрать антирейтинг Путина?

- Где собрать? На выборах? Навального на выборы просто не пустят. Сейчас все зависит от Путина. Система консолидирована вокруг него, как он решит, так и будет. Если он решит в Кремле до смерти сидеть - будет сидеть до смерти. Революция в России - это сейчас из разряда высадки инопланетян на Землю. Должен быть очень сильный "черный лебедь", которого мы сейчас никак не можем спрогнозировать.



Должен быть очень сильный "черный лебедь"

А какие еще варианты, кроме "сидеть в Кремле до смерти"?

- Возможно, сыграть в очередного приемника, скорее всего это и будет. Приемник из ближайшего путинского окружения - это одна модель. Другая модель приемника, когда реальная власть распределяется среди целого набора представителей элиты, и управление станет более коллегиальным. При стареющем Путине, чье формальное или неформальное влияние останется сильным. Я бы скорее поставил именно на такую механику. Но это такой процесс, который будет только через несколько лет запущен, а через 10-15 лет заработает в полном смысле.

Почему вы уверены в прочности Путина и возможности для него выбирать варианты транзита власти?

- Еще в 2017 году я для украинского "Института будущего" делал доклад про пределы устойчивости России. В Киеве все тогда были уверены, что режиму осталось год-два, закончатся деньги, вот-вот и режим падет. Хотя на калькуляторе можно было посчитать, что через год-два деньги никак не могут закончиться.

Тут надо сформулировать четкое определение понятия краха и "деньги закончатся". Крах - когда либо вы не можете оплачивать критический импорт валютой, у вас гиперинфляция от чего критически сокращается потребление населения и происходят голодные бунты, либо когда у вас нет денег платить полицейским и чиновникам. Все остальное – просто экономические трудности. Ну живут люди не очень хорошо, а когда они хорошо жили? Пример Белоруссии показывает, что если платишь полицейским – это не проблема.

Я тогда разработал эконометрическую модель, в которую можно было вводить разные параметры, начиная с цен на нефть заканчивая масштабами санкций. И модель считала, когда государственные ресурсы исчерпаются до уровня "крах".

И когда?

- В 2017 году для попадания системы в зону риска нужно было пять лет цены 20 долларов за баррель.

Я специально моделировал условия, в которых "крах" хотя бы теоретически может произойти. Я постоянно ухудшал и ухудшал вводные и предположения, чтобы выйти к подобной точке. Помимо падения цен на нефть, закладывались и санкции и экономические ошибки правительства. И даже из 2017 года при комбинации всех возможных и невозможных неблагоприятных обстоятельств, крах виделся теоретически возможным лишь через пять лет.

В реальных обстоятельствах за время, прошедшее с 2017-го, резерв прочности только увеличился: внешние долги сократились, резервы выросли. Госдолг минимальный, по сравнению с развитыми экономиками его практически не существует.

Из сегодня, с такими резервами до "краха" даже теоретически можно дойти лишь после семи-восьми лет цен на нефть 20 долларов.