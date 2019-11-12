Ревитализация заброшенных промзон в центре поможет наполнить местные бюджеты — Вавриш

 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 990
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
1 Просмотров: 432
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 234
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3375
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 513
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 306
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1152
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2907
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
Фото
Все фото
27
3
14
14
7
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Видео
Все видео
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 234
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1251
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3843
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2106
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 639
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 18:44

Ревитализация заброшенных промзон в центре поможет наполнить местные бюджеты — Вавриш

  Комментировать
Ревитализация заброшенных промзон в центре поможет наполнить местные бюджеты — Вавриш
Украинский девелоперам нужно заниматься ревитализацией заброшенных промзон в центре. Фото: Styler

Украинским девелоперам необходимо перейти от практики застройки новых территорий на окраинах города к стратегии устойчивого развития за счет ревитализации заброшенных промзон в центре. Об этом во время выступления на ежегодной встрече отечественных девелоперов III RеD Forum заявил генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Украина не очень разумно распоряжается собственными ресурсами. Мы должны переходить от девелопмента новых территорий к расширению и развитию территорий внутри городов. Редевелопмент городских территорий, которые некачественно используются, должен стать для нас повесткой дня", – объяснил девелопер.

Участники рынка должны понимать необходимость переосмысления принципов развития городов и сосредоточиться на девелопменте территорий крупных предприятий, занимающих существенные площади в центральных районах и использующихся частично или не по назначению.

"Промышленные предприятия в центре города могут стать драйвером территориального развития. Акцент на их ревитализации позволит направить ресурсы местных громад и органов самоуправления на развитие инфраструктуры. Это означает увеличение поступлений в местные бюджеты и новые возможности для развития отдельных территорий именно центральной части города", – подчеркнул девелопер.

По словам Андрея Вавриша, стратегия преобразования заброшенных промзон в соответствии с насущными проблемами города уже давно стала стандартом во всем мире, и девелоперы, которые смогут использовать ее в своих проектах в Украине, получат существенные преимущества для себя и сформируют реальные планы устойчивого развития для городов и громады. Причем привлекать к этому процессу следует разных участников рынка – девелоперов, экологов, общественных деятелей, малый и средний бизнес. Это позволит сформировать общее видение развития города и развивать девелоперские проекты в соответствии с его интересами.

-------- Переслане повідомлення -------
Від: [email protected] <[email protected]>
Дата: вт, 12 лист. 2019 о 18:26
Тема: Новина АВ
Кому: Лилия Дедковская <[email protected]>


Андрей Вавриш: Ревитализация заброшенных промзон в центре поможет наполнить местные бюджеты

Украинским девелоперам необходимо перейти от практики застройки новых территорий на окраинах города к стратегии устойчивого развития за счет ревитализации заброшенных промзон в центре. Об этом во время выступления на ежегодной встрече отечественных девелоперов III RеD Forum заявил генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Украина не очень разумно распоряжается собственными ресурсами. Мы должны переходить от девелопмента новых территорий к расширению и развитию территорий внутри городов. Редевелопмент городских территорий, которые некачественно используются, должен стать для нас повесткой дня", – объяснил девелопер.

Участники рынка должны понимать необходимость переосмысления принципов развития городов и сосредоточиться на девелопменте территорий крупных предприятий, занимающих существенные площади в центральных районах и использующихся частично или не по назначению.

"Промышленные предприятия в центре города могут стать драйвером территориального развития. Акцент на их ревитализации позволит направить ресурсы местных громад и органов самоуправления на развитие инфраструктуры. Это означает увеличение поступлений в местные бюджеты и новые возможности для развития отдельных территорий именно центральной части города", – подчеркнул девелопер.

По словам Андрея Вавриша, стратегия преобразования заброшенных промзон в соответствии с насущными проблемами города уже давно стала стандартом во всем мире, и девелоперы, которые смогут использовать ее в своих проектах в Украине, получат существенные преимущества для себя и сформируют реальные планы устойчивого развития для городов и громады. Причем привлекать к этому процессу следует разных участников рынка – девелоперов, экологов, общественных деятелей, малый и средний бизнес. Это позволит сформировать общее видение развития города и развивать девелоперские проекты в соответствии с его интересами

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ревитализация заброшенных промзон в центре поможет наполнить местные бюджеты — Вавриш». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Узаконили самостоятельность украинской церкви

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16614
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 14220
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 26 Просмотров: 13330
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 8307
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 7695
Общество
Рада взялась за урегулирование незаконной добычи янтаря
Рада взялась за урегулирование незаконной добычи янтаря Просмотров: 153
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
 2 Просмотров: 990
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
 1 Просмотров: 432
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
 Просмотров: 234
В метро ввели новые правила
В метро ввели новые правила Просмотров: 414
Больше всего комментируют
26
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
4
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
Голосов: 46955
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua