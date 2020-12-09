"Религиозные титушки, подкуп и давление полиции" - как Московский патриархат запугивает верующих

Александр Саган: когда Московский патриархат видит, что не контролирует ситуацию, блокирует доступ в храм. Фото: Тарас Подолян

Препятствий для перехода приходов от Русской православной церкви в Украине в ПЦУ много и они перманентные.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Например, в Виннице митрополит Симеон перешел в Поместную церковь Украины. Но когда встал вопрос о перерегистрации статуса самих общин, а соответственно и их имущества, вмешалась Национальная полиция. Было открыто десятки уголовных дел, в том числе против чиновника, который просто выполнял свою работу по перерегистрации общин. Благодаря журналистским расследованием, разгорелся скандал. Начальника областной полиции отстранили от исполнения обязанностей за его неправомерные действия. И это далеко не единичный пример применения административного ресурса со стороны органов власти в противодействии ПЦУ", - объясняет эксперт.

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По его словам, также религиозные титушки безнаказанно приезжают и блокируют собрание верующих, храмы.

"УПЦ МП оспаривает в судах любое действие общины, которая хочет изменить юрисдикцию. Пусть даже дело с самого начала проигрышное, но судебный процесс позволяет оттянуть переход. А за это время УПЦ МП начинает работать с верующими, вносить разлад в их ряды. Например, в храме города Сусваль Волынской области из-за действий УПЦ МП два года не могут служить. Когда Московский патриархат видит, что не контролирует ситуацию, блокирует доступ в храм. В свое время юристы УПЦ МП уже наработали четкую методику противодействия воли верующих, когда общины хотели перейти в Киевский патриархат. Сейчас действуют по такой же схеме", - добавляет Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

Около 600 общин перешли из-под юрисдикции УПЦ МП к ПЦУ за два года.