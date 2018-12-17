Реформу адвокатуры должна оценивать Венецианская комиссия, а не эксперты - нардеп

Проект реформ адвокатуры должен быть направлен на оценку Венецианской комиссии. Фото: EconomistUA

Проект закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен быть направлен на оценку Венецианской комиссии, как совещательный орган Совета Европы полномочия определять соответствие законопроектов европейским стандартам и ценностям.

Об этом сообщил в комментарии Українським Новинам народный депутат Дмитрий Святаш.

"Когда нам говорят, что законопроект 9055 одобрен Советом Европы, то надо так понимать, что он прошел экспертизу в Европейской комиссии "За демократию через право". Но заключении Венецианской комиссии нет. Если этот законопроект является составляющей судебной реформы, то другие ее составляющие проходили соответствующую экспертизу. Действующий закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" проходил такую ​​экспертизу. Что мешает сейчас не спешить голосовать за этот законопроект, а получить соответствующие выводы?", - сказал нардеп.

Он напомнил, что искажения рекомендаций Венецианской комиссии по закону об антикоррупционном суд в свое время вызвали почти международный скандал, поэтому следует избегать прямого диалога с Комиссией.

"Чтобы не получить такой скандал еще раз и не разрушать доверие в наших отношениях с европейскими партнерами, законопроект 9055 должен быть направлен в Венецианскую комиссию, если это до сих пор не сделано. Если нас надо убедить, что реформа адвокатуры соответствует европейским стандартам, то без Венецианской комиссии говорить о таком соответствии непрофессионально", - сказал Святаш.

Парламентарий отметил, что выводы венецианку нельзя заменить мнениями экспертов, которые работали в Украине в составе рабочих групп и Совета по вопросам судебной реформы разработкой этого законопроекта.

"Несколько человек не имеют такого авторитета и полномочий, как Венецианская комиссия. Тем более, если эти эксперты были привлечены к написанию этого законопроекта в любой степени или были включены в состав Совета судебной реформы, то другой оценки, кроме одобрения, от них не будет. Они по сути оценивают собственную работу", - отметил нардеп. По его словам, если обращение к венецианке тормозится умышленно, то лучше переписать законопроект, а не настаивать на его действующей редакции.

Как известно, на этой неделе парламент может рассмотреть проект закона об адвокатуре №9055.