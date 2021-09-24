Развитие лидерского потенциала должно начинаться со студенческой скамьи – Круглов

Учредитель Института психологии и предпринимательства Константин Александрович Круглов: "Существует лишь один вид кризиса – кризис ментальности"

21 сентября 2021 года в Институте психологии и предпринимательства состоялся круглый стол на тему "Лидерство и командная работа в новой экономике". В работе круглого стола принял участие украинский бизнесмен и учредитель Института Константин Александрович Круглов.

В ходе заседания круглого стола Круглов поделился со студентами собственным опытом ведения бизнеса, а также заявил, что главная задача молодых людей – это конвертация полученных знаний в достижение поставленных целей.

"Развитие лидерского потенциала современной молодежи должно начинаться со студенческой скамьи. Настоящий лидер – это природный дар, который можно и нужно развивать. У меня есть два важных принципа, от которых я никогда не отступаю. Во-первых, невозможно одним утром проснуться и стать успешным. Успех – это ежедневная работа, шаг за шагом ты прокладываешь путь к своему олимпу. Во-вторых, каждый день ты должен узнавать что-то новое и делать что-то по-новому. Иначе ты становишься тенью, повторением и перестаешь быть интересен всем. И людям из бизнеса, и своему личному окружению. Это мое кредо, проверенный способ побеждать. И этому я пытаюсь обучить всех, кто меня окружает. Я не могу их сделать успешными, это могут сделать только они сами. Но я могу помочь им в этом. Не существует экономических кризисов, это все выдумки экономистов и научных сотрудников, которые никогда не занимались реальным бизнесом. Существует лишь один вид кризиса, который ведет к потерям в экономике, здоровье, личности – кризис ментальности. Ему подвержены те, кто настаивает на своей инфантильности и не прикладывает усилий для собственного роста", - резюмировал Константин Круглов.