Размытые дороги и поваленные мосты: показали последствия непогоды

Дожди на Прикарпатье размыли дороги и обвалили дожди. Фото: styler.rbc.ua

В Косовском районе Ивано-Франковской области сотня дворов ушла под воду. За сутки здесь выпала месячная норма осадков.

Стихия разрушила дороги, обрушились 4 моста, передает ТСН.

Дождь шел всего час, но этого хватило, чтобы вода уничтожила весь урожай крестьян.

"Мы посадили морковь, свеклу, картофель. Картофель уже сгнил две недели назад из-за тех дождей. Вчера мы спасали кабачки, что побольше, чтобы дать скоту", - говорит Елена Нестерук, жительница Косовщины.

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"Не могли справиться никакие водоотводы с такой массой воды. Буквально через час все это у нас произошло. Целый месяц почти каждый день осадки. И земля уже настолько набрала влаги, вся вода ищет себе выход", - пояснил руководитель отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Косовской РГА Виталий Кардащук.

Сейчас чиновники подсчитывают убытки. Речь идет о нескольких миллионах гривен. Местные бюджеты таких расходов на восстановление инфраструктуры не имеют.

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