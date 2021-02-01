Размером с Лондон: огромный айсберг раскололся на части

Фото: Daily Mail

Британская антарктическая служба BAS зафиксировала новое образование айсберга А68. В 2017 году он откололся от Антарктиды. Теперь он разломился еще на две части.

Такое событие подтвердили в Национальном ледовом центре США (USNIC). Данные получили из европейского спутника радиолокационной Sentinel-1A, информирует Daily Mail.

Триллион-тонный айсберг A68 является третьим по величине из когда-либо зарегистрированных. В 2017 году площадь ледника равна размеру Лондона (5800 квадратных километров). Со временем он начал распадаться на более мелкие части, которые уносило в направлении Южной Георгии, островов в южной части Атлантического океана. Наибольшую часть отколовшейся от A68, назвали A68a.

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Еще одна большая трещина образовалась в A68a рядом с тем местом, где откололся A68g. Названия айсбергов происходят от антарктического квадранта, в котором их заметили. Например, A68g - седьмая часть исходного айсберга A68.

22 декабря 2020 года от A68a отломился A68f и A68e. Последний имел размер пяти городов Манчестера. A68f при расколе был в два раза больше Парижа.

Два айсберга из-за огромных размеров могут застрять в водах рядом с Южной Георгией. Это может помешать охоте тюленей и пингвинов в воде, а также создать серьезные проблемы.

Всемирная метеорологическая организация, которая является учреждением ООН, предупреждает о катастрофическом повышении температуры на планете.