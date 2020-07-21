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вторник, 21 июля 2020 13:22

Разбогатеть за танцы с диваном. Известны победители первого сезона Divan Dance

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Театр Танца Foresight завершил первый сезон танцевального онлайн-батла Divan Dance. Организаторы бросили вызов карантинной депрессии любителей потанцевать рядом с холодильником, на диване или же вместе с пультом от телевизора. Divan Dance - это инновационный формат танцевального конкурса, который проходил в онлайн-режиме.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом конкурса
  Организаторы - Александр Лещенко и Лина Верес - бросили вызов карантинной депрессии любителей потанцевать.
Организаторы - Александр Лещенко и Лина Верес - бросили вызов карантинной депрессии любителей потанцевать.
Участники конкурса покорили каждого своим шпагатом над диваном, брейк-дансом с одеялом, танцевальными пируэтами с домашним животным и другими креативными видео. Около 100 участников и несколько сотен видеоработ, из которых жюри пришлось выбрать лучших.

"Участники порадовали и вдохновили нас. Вы не представляете, какое счастье видеть столько талантливых и креативных людей - разного возраста, разного стиля. В каждой работе читалась личность. Порадовал серьезный подход участников. В результате чего у нас был не просто "кастинг танцора", а целые сюжетные ролики с идеей, месседжем и режиссурой," - рассказывают организаторы Divan Dance - Александр Лещенко и Лина Верес.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом конкурса
  Организаторы - Александр Лещенко и Лина Верес - бросили вызов карантинной депрессии любителей потанцевать.
Организаторы - Александр Лещенко и Лина Верес - бросили вызов карантинной депрессии любителей потанцевать.

Divan Dance дал возможность участникам окунуться в настоящую диванную вечеринку. Танцоры смогли отбросить все карантинные мысли, провести время с пользой для себя и финансовыми бонусами в карманах.

Чемпионат проходил в три этапа. На первом этапе члены жюри знакомились с участниками: просматривали видео-презентации танцоров и их стиля и оценивали за креативность, подачу и технику. К следующему этапу прошли всего лишь 30 участников, которым предстояло в домашних условиях рассказать определенную историю в танце. Участвовать в танцевальном поединке должен был и диван, но не все диваны были готовы к звездной жизни. И на третьем этапе - суперфинале - совместно с членами жюри участникам нужно было создать креативный дуэт. На каждое задание было отведено по 5 дней для подготовки и выполнения.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом конкурса
  Divan Dance - это инновационный формат танцевального конкурса, который проходил в онлайн-режиме.
Divan Dance - это инновационный формат танцевального конкурса, который проходил в онлайн-режиме.

Победителями первого сезона Divan Dance стали: Анастасия Бреховая (гран-при - приз в 20 тыс. грн), Максим Григоров (первое место - 3 тыс. грн), Наталья Короткина (второе место - 2 тыс. грн), Ксения Рябоконь (третье место - 1 тыс. грн).

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"Хочется поблагодарить проекту Divan Dance. Он внес много нового в мою жизнь! Это первый проект, первый танцевальный конкурс, в котором я принимала участие," - поделилась впечатлениями от конкурса Анастасия Бреховая.

На телеканале "1 + 1" скоро начнется новый сезон "Танцев со звездами". Продюсеры 4-го сезона "Танцев со звездами" обещают, что этот сезон станет самым техничным в истории украинской версии проекту и уже назвали судей нового сезона.

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