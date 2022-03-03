Разбили вертолеты и технику: врага оттеснили от херсонского аэропорта

На Таврическом направлении войска РФ пытаются провести наступательную операцию. Фото: Генштаб ВСУ

В Херсоне возле аэропорта со стороны Николаевского шоссе разбили вражеские вертолеты, российскую технику и ПВО.

Об этом 3 марта заявил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

"Херсон. Аэропорт. По предварительным данным разбито все, что стояло: и вертолеты, и технику, и ПВО. Это не может не радовать", - отметил он.

Ночью по окраине города Херсон оккупанты били градами. Наутро в городе относительно тихо.

На Николаевщине ночь прошла спокойно, а вот в Вознесенске было жарко - велись бои и обстрелы. Утром нанесли два ракетных удара по Геновке, обошлось без жертв.

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"На Таврическом направлении войска РФ пытаются провести наступательную операцию. После перегруппировки и ввода оперативных резервов, противник сосредоточил основные усилия на направлении Николаев - Вознесенск", - сообщил Генштаб ВСУ.

Продолжается восьмые сутки с тех пор, как российско-оккупационные войска вторглись в Украину. Не преуспев почти на всех направлениях, на которых русские осуществляли продвижение вперед, они вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров по направлению к Одессе. Воинская часть из российского Саратова потеряла погибшими на Украине 80% личного состава.