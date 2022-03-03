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четверг, 03 марта 2022 08:35

Две воинские части из РФ потеряли в Украине более 70% личного состава

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Воинская часть из российского Саратова потеряла погибшими на Украине 80% личного состава.

По состоянию на утро 2 марта убиты 5840 военнослужащих врага, сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Потери врага! Воинская часть из города Камышин Волгоградской области РФ потеряла погибшими 70% личного состава", - говорится в сообщении.

Из вражеской техники уничтожили: 30 самолетов, 31 вертолет, 211 танков, 862 боевые машины пехоты и два катера.

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Автор: t.me/CenterCounteringDisinformation
  Потери врага по состоянию на 2 марта
Потери врага по состоянию на 2 марта

Продолжается восьмые сутки с тех пор, как российско-оккупационные войска вторглись в Украину. Не преуспев почти на всех направлениях, на которых русские осуществляли продвижение вперед, они вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров по направлению к Одессе.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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