Расстрел автобуса под Харьковом: в МВД отреагировали на конфликт между сторонниками различных политических сил

Один гражданин получил черепно-мозговую травму - Геращенко. Фото: Facеbook

На трассе Харьков - Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Все виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facеbook.

"Сегодня на трассе Харьков - Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В разультата нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого участников противостояния не соответствует действительности ", - отметил Геращенко.

Как отмечается, правоохранителям удалось установить машины нападникив.

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"В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападвших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы является только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не выходили - правых, левых, красных или голубых ", - написал Геращенко.

По его словам, все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в районе Люботина под Харьковом расстреляли микроавтобус.