Рассказали, продолжат ли школы "дистанционку" с 1 сентября

МОН будет больше использовать смешанный формат обучения. Фото: pixabay.com

С 1 сентября обучение в украинских школах начнется в очном формате, а не в дистанционном режиме.

Этому должна поспособствовать вакцинация против коронавируса украинских педагогов, заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий во время презентации результатов исследования "Объяснить 30%: как украинцы оценивают образование и поступление в условиях пандемии".

"Рассчитываем, что большинство педработников вакцинируют до 1 сентября, что позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Все это зависит от эпидситуации", - сказала она.

В то же время Мандзий отметила, что "элементы дистанционки так или иначе будут применяться". МОН собирается расширять платформу "Всеукраинская школа онлайн" и начнет больше использовать смешанный формат обучения.

Решения о вакцинации детей от 12 лет зависят от Министерства здравоохранения. Сейчас под вакцинацию подпадают только те дети, которые едут за границу на учебу, соревнования или конкурсы и такое путешествие предполагает получение прививки.

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В Украине готовятся прививать детей с высоким риском осложнений от Covid-19. Вакцинацию начнут уже этим летом, во время пятой волны вакцинации. Прививать будут вакциной Pfizer.