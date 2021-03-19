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пятница, 19 марта 2021 12:56

Через приложение "Дія" можно будет подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения

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Через приложение &quot;Дія&quot; можно будет подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения
Шкарлет сообщил о новых возможностях для абитуриентов в "Дії". Фото: diia.gov.ua

К сервису "Дія" могут добавить функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения.

Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов, заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире "Сніданку с 1+1".

В "Дії" планируют разместить полный контент по поводу электронного поступления и электронный кабинет абитуриента.

МОН также планирует продолжить развивать платформу "Всеукраинская школа онлайн". Там запустят кабинет учителя и выпустят мобильные приложения.

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Недавно правительство одобрило запуск портала "Дія. Цифрова освіта". На нем можно получить доступ к учебным материалам, образовательным ресурсам и информацию об организациях, которые могут предоставить доступ к цифровому образованию. По результатам прохождения модулей можно будет получить электронный сертификат.

В 2021 году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались 318 946 человек. В прошлом году желающих было гораздо больше. Участие в основной сессии приняли 379 493 абитуриента.

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19
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