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Рассказали подробности опрокидывания автоцистерны с газом в Житомире

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Рассказали подробности опрокидывания автоцистерны с газом в Житомире
В Житомире перевернулась цистерна со сжиженным газом. Фото: ГСЧС

В Житомире ликвидировали последствия опрокидывания автоцистерны с газом.

В результате инцидента погибших и травмированных нет. Об этом сообщает пресс служба ГУ ДСНС Украины в Житомирской области.

"Чтобы прекратить утечку газа, спасатели наложили на цистерну бандаж. Также ими на месте происшествия обеспечивалась пожарная безопасность. После этого начались аварийные работы по поднятию и установке автоцистерны на колеса.

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Сначала отключили тягач от цистерны и с помощью одного из автокранов, которые предоставил местный предприниматель, и специального тяжелого автомобиля КрАЗ подняли и поставили на колеса тягач. Уже с помощью двух автокранов 25 и 18 тонн и КрАЗа провели работы по поднятию самого цистерны с газом ", - говорится в сообщении.

Чтобы минимизировать риск взрыва пенообразователем под цистерной спасатели образовали пенную "подушку".

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 25 спасателей и 6 единиц техники.

В Житомире на улице перевернулась цистерна со сжиженным газом. Под угрозой утечки газа и взрыва спасателям пришлось срочно эвакуировать жителей близлежащих домов.

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