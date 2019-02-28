Рассказали, почему отменили наказание за незаконное обогащение чиновников

Петр Олещук: приняли решение наказывать коррупционеров, но оставили лазейку, как это его можно отменить. Фото: Униан

Статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников изначально писалась так, чтобы потом был потенциал ее отменить.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Петр Олещук.

"Никто из представителей действующей власти не планировал реально ее придерживаться. От нас этого решения требовали международные партнеры, в первую очередь МВФ. Но Верховная Рада не хотела голосовать за внесение этой статьи в Уголовный кодекс. Поэтому нашли компромисс. Как будто приняли решение наказывать коррупционеров, но оставили лазейку, как это его можно отменить. Возможно перед самыми президентскими выборами его примут снова и будут позиционировать как еще одну победу действующей власти.

Мысль о том, что наши политики боятся проигрыша на выборах и таким образом перестраховываются не совсем соответствует действительности. Если у следующей власти будет политическая воля, она сможет наказать предыдущую, которую можно обвинить далеко не только в незаконном обогащении", - объясняет он.

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По мнению Петра Олещука, отмена этой статьи - это не реванш коррупционеров.

"Он возможен только, если бы мы их реально победили. Ни один из тех, кого подозревали в незаконном обогащении, не оказался на скамье подсудимых и тем более не получил никакого приговора", - добавляет политолог.

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение. Такое решение принял 26 февраля.