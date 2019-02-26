Отменили статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении - СМИ

Конституционный суд признал статью неконституционной. Фото: УНИАН

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на четыре независимых друг от друга источника.

Статья о незаконном обогащении обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение.

12 декабря 2017 в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

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Согласно расписанию заседаний КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано. Адвокат, представлявший депутатов в суде, не стал комментировать информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.

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