Рассказали о шокирующих масштабах вырубки лесов - катастрофические последствия

Коронавирус также является следствием вырубки лесов. Фото: pixabay.com

За последние 13 лет вырубили более 43 млн га леса.

Общая площадь соответствует размеру Калифорнии, сообщили во Всемирном фонде дикой природы - WWF, передает Reuters.

"В своем новом отчете WWF проанализировал 24 горячие точки по вырубке лесов в Азии, Латинской Америке и Африке и обнаружил, что в период с 2004-го по 2017 год в этих районах было расчищено более 43 миллионов гектаров леса", - пишут в сообщении.

К тому же, следствием этого считают и пандемию коронавируса.

"Там, где наблюдается большая вырубка лесов и изменение землепользования, вы рискуете появлением новых заболеваний", - сказали в фонде.

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Больше всего лесов вырубают в бразильской Амазонке и Серрадо, боливийской Амазонке, Парагвае, Аргентине, на Мадагаскаре и островах Суматра и Борнео в Индонезии и Малайзии, отмечают в исследовании.

"Коммерческое сельское хозяйство является главной причиной вырубки лесов во всем мире. Лесистые участки очищаются для выпаса скота и выращивания сельскохозяйственных культур", - добавляют в отчете.

По словам исследователей, защита лесов помогает уберечь планету от глобального потепления.

"Охрана лесов в мире считается жизненно важным для сдерживания глобального потепления, поскольку в них сохраняется углерод, который нагревает планету, и помогает регулировать климат за счет осадков и температуры. 8 тысяч лет назад леса покрывали примерно половину суши Земли, но в настоящее время леса составляют лишь 30 процентов", - говорят исследователи.

Способствует вырубке также расширение инфраструктуры, дорог и добыча полезных ископаемых.

На леднике Woozle Hill откололся кусок льда. Ледник расположен возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский".