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вторник, 20 июля 2021 10:35

Рассказали о худшем сценарии погоды в Украине

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Рассказали о худшем сценарии погоды в Украине
Критерии жары в каждой стране существуют свои. Есть рекомендации всемирной метеорологии по этим критериям, которые можно использовать. Фото: УНИАН

Аномальная жара в Украине бьет новые температурные рекорды. Только в Киеве с начала лета их зафиксировали 13. На Западной Украине среда, 13 июля, стало самым жарким днем ​​в Львове за последние 75 лет.

Об волнах жары рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

По ее словам, они в Украине не входят в перечень опасных явлений, о которых специалисты должны предупреждать население и власть.

"У нас есть утвержденный перечень опасных и стихийных явлений. Так вот волны жары туда не входят. Там просто есть высокие температуры, когда температура воздуха достигает, например, более 35 или 40 градусов. И это считается стихийное явление. Мы работаем над тем, чтобы установить для Украины такие национальные критерии волн тепла для того, чтобы их идентифицировать, мониторить и предупреждать о них население. К концу года, я думаю, мы определимся", - рассказала Балабух в радиоэфире "Новое время".

Она добавила, что мощные волны тепла связаны с антициклональной погодой.

"Если есть мощный малоподвижный антициклон, он длительное время сохраняется на определенной территории и не уменьшает интенсивности, а растет. Это приводит к тому, что при малооблачной погоде достаточно сильно прогревается земная поверхность, от нее нагревается воздух, и мы имеем такую ​​большую жару. На этот фактор может еще накладываться, например, адвекция температуры. Это когда к нам, кроме того, что воздух сам прогревается, поступает еще достаточно жаркий и сухой воздух. На прошлой неделе он к нам пришел из районов Средней Азии, с Каспия. Путем длительного времени и безоблачной погоды воздух еще больше нагревается", - утверждает специалист.

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По словам метеоролога, аномально высокие температуры могут наблюдаться не только в летний период, но и другие времена года.

"У нас в прошлом году не было зимы. Наблюдалась достаточно мощная волна тепла. Был аномально теплый март и февраль, когда начали расцветать деревья. Когда мы говорим о волне тепла, то чаще всего под этим термином подразумеваем волну жары - высокую температуру именно в летний период. Но на самом деле такие аномально высокие температуры могут наблюдаться зимой, осенью и весной", - отметила Балабух.

С середины 1990-х в Украине начали фиксировать существенный рост температуры воздуха. Глобальный рост - где-то в 1970-е. Но последние 30 и особенно пять лет являются самыми жаркими. Волны жары в Украине будут все более интенсивными и более частыми, добавила Балабух.

"Мы говорим о рекордах, связанные с аномально высокой температурой. Они есть и будут в дальнейшем, поскольку причиной этих изменений является человеческая деятельность. В частности, выбросы парниковых газов, количество которых не уменьшается. То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что в нас сейчас события развиваются по наихудшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - сказала Балабух.

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на Западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и +22°С ночью.

По прогнозу Укргидрометцентра, спасать украинцев от солнца будут кратковременные дожди с грозой. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.

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