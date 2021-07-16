Киевляне пережили третью самую жаркую ночь

В Киеве снова зафиксировали теплую ночь. Фото: pixabay.com

Ночь на 16 июля в Киеве стала самой теплой за 141 год от начала наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Минимальная температура сих пор не опустилась ниже 24,4 градуса выше ноля, что на 2,4 градуса теплее, чем это было в 2001 году", - рассказали специалисты.

С начала лета это уже 13-й температурный рекорд в столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев снова попал в мировой антирейтинг

Это уже третья ночь, устанавливающая "адский" рекорд в Киеве. Ночь на 12 июля стала самой теплой за весь период наблюдений. Температура тогда не опустилась ниже +22°С. Ночь на 15 июля стала самой теплой с 1881 года.