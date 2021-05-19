Рассказали, кто станет президентом после Зеленского

Скорее всего, следующим после Зеленского станет человек из его окружения или из тех, которые способствовали его приходу к власти рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.

"Объединить вокруг политика может лишь успех, который бывает разным. Владимир Путин тоже успешный политик - смог объединить вокруг себя репрессивные органы, принудить к лояльности олигархов. На другом полюсе - Ангела Меркель. Она не только объединила немцев, но и большинство своих политических оппонентов социал-демократов в длительной коалиции. А до того они были ожесточенными оппонентами христианских демократов с 1950 лет. Благодаря Меркель Германия вышла укрепленной с кризиса 2008 года. Ее политическая мощность была даже большей экономической. Возникает вопрос, где в этой системе координат Зеленский Какого успеха хочет достичь? " - говорит Бурковский.

Пока его соперники делают ошибки чаще, чем он, добавляет.

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"Сам выглядит пересмешником. Может подражать и Путину, и Меркель. Так можно даже еще одни выборы выиграть, но это не имеет ничего общего с успехом и объединением страны. Если так будет продолжаться, то Зеленский рискует стать ступенькой для более решительного игрока. Не думаю, что это будет пророссийский политик ".

Недавно "Демократические инициативы" спрашивали людей, кого считают наибольшим союзником Украины.

"Россию назвали лишь 10 процентов. Чуть больше 5 назвали Беларусь, а второй - Россию. То есть, 15 процентов - максимальная база "русского мира" в Украине. С таким результатом выборов не выиграть. Это будет такой же политик, "и вашим и нашим", который будет говорить популистские лозунги и иметь имидж сильной руки. В августовском опросе в прошлом году почти большинство украинцев согласились, что можно навести порядок в стране только сильной рукой. Новым лидером также не станет человек с высоким антирейтингом, доказывают наши опросы, КМИСа и Центра Разумкова. Таким политикам будет трудно будет превратить Зеленского на свою позицию. Могут прийти к власти в случае чрезвычайной кризиса".

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