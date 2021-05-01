Рассказали, когда появится украинская вакцина

Производственная линия, которая будет давать 80 млн доз вакцин в год, будет стоить порядка $15 млн. Фото: pixabay.com

Разработка украинской вакцины продолжается.

На каком этапе находится ее производство в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, президент компании "DiaPrep System Inc." Михаил Фаворов.

"Проект медленно продвигается на финансировании моих украинских коллег (" Диапроф-Мед "- ред), с технической поддержкой, то есть научной поддержкой со стороны США. Многое сделано, но переход главный - от разработки до производства. Мы все готовы к этому, но, для того чтобы это сделать, надо поставить поточную линию производства. Для того, чтобы ее поставить, нужны миллионы долларов. И кто примет это решение, я не знаю ", - рассказал Фаворов.

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Относительно стоимости производственной линии, которая будет давать 80 млн доз вакцин в год, Михаил Фаворов предположил, что она будет стоить порядка $ 15 млн.

Международный банк реконструкции и развития выделит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с Covid-19. Из них 840 млн планируют потратить на закупку вакцин.