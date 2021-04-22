Всемирный банк одолжит Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцин

840 млн. грн потратят на закупку вакцин. Фото: Елена Луценко

Международный банк реконструкции и развития выделит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с Covid-19. Из них 840 млн планируют потратить на закупку вакцин.

"Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 миллиарда помощи от международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабинет министров Украины утвердил предложенную Минздравом сделку о займе в рамках проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине ". Этот документ предполагает средства для закупки вакцины от Covid-19 на сумму около 840 миллионов гривен. Дополнительным соглашением предусмотрена ее логистика, закупка оборудования для хранения, для холодовых цепей. Также проведение тренингов по утилизации отходов. Еще будет закупка дополнительного оборудования для обеспечения холодовой цепи. В пунктах вакцинации заменят холодильники и оборудование для секвенирования штаммов. Около 900 миллионов гривен получит общий фонд государственного бюджета за выполнение DLI-показателей ", — рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

Международный банк реконструкции и развития является основным кредитным подразделением Всемирного банка. Переговоры о получении кредита велись с декабря прошлого года.

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Украина договаривается о закупке вакцин против Covid-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительную передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщили в Министерстве здравоохранения. Также 5 млн доз вакцины могут поступить из Объединенных Арабских Эмиратов.

К концу 2021 года в Минздраве планируют сделать 47 млн прививок от коронавируса.