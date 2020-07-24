Раскрыли аферу вокруг строительства паркинга в "Борисполе"

Во время обысков силовики изъяли около $ 60 тыс. и более 1,5 миллиона гривен. Фото: СБУ

Служба безопасности обнаружила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта "Борисполь".

В 2017 году менеджмент коммерческой структуры выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. СБУ подозревает победителей тендера в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании фиктивных субъектов хозяйствования. По мнению правоохранителей, это и позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен.

В офисах и по месту жительства фигурантов производства проводятся обыски.

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В квартире одного из фигурантов дела силовики изъяли около $ 60 000 и более 1,5 миллиона гривен. Законность этих средств не подтверждено.

Сейчас по всем адресам обысков СБУ описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

Кроме СБУ, в операции задействовано следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

16 июля полицейские устроили обыски в горсовете Днепра. Обыски санкционированы судом по делу о хищении государственных средств чиновниками городского совета Днепра и касаются земельных вопросов.