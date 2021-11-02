"Раскидают сопли": ресторан объявил себя "местом свободных людей" и пускает без ковид-сертификатов и масок

Столичный вегетарианский ресторан Nebos 30 сентября огласил, что будут обслуживать людей в масках и без, вакцинированных и тех, кто не хочет прививаться.

Решение заведение обнародовало на своей странице в Facebook.

"Место свободных людей. Недавно на дверях нашего заведения появилась очень важная табличка. Она нужна, чтобы все наши люди поняли, что это место для них. Нам не важно, вы имеете маску или нет, вакцинировались или нет - мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека. Так что любим, и всегда открыты для вас", - говорится в сообщении.

После перехода Киева в красную зону карантина - ресторан не изменил позиции. И готов принимать посетителей без ковид-сертификатов, масок, отрицательных экспресс-тестов или справок о перенесенном коронавирусе. Впрочем, при входе клиентов просят подписать заявление, где они подтверждают, что несут полную ответственность за свое здоровье и при любых обстоятельствах не будут иметь претензий к персоналу, владельцам и другим людям в заведении.

Также у Nebos есть распечатанные памятки для клиентов — как реагировать, когда требуют ковид-сертификаты и как разговаривать с представителями полиции. Есть и разные выдержки из украинских законов.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали в ресторане и пообщались с владельцем, персоналом и посетителями.

Nebos находится в центральной части Киева по ул. Малая Житомирская. Входные двери ресторана почти полностью заклеены объявлениями и разными предупреждениями.

"Nebos приглашает всех наших гостей, независимо от наличия или отсутствия "маски" и "вакцинации" (участия в медицинском эксперименте), принявших на себя личную ответственность за свою жизнь, здоровье и свободу посетить пространство свободных людей", - написано на одной из наклеек.

Автор: Дмитрий АНОХИН Ресторан Nebos работает в центре Киева. В меню здесь только вегетарианская еда

Ресторан небольшой по площади. В помещении горит тусклый свет из фигурных ламп. Громко гудит кофемашина и соковыжималка. Бармен ставит на стойку стаканы со свекольным и апельсиновым фрешами. Туда-сюда суетится официантка в длинном фартуке и бумажном меню в руках. Пытается протиснуться между людьми. Их немало – все столики заняты. Еще несколько клиентов стоят в короткой очереди у бара. Ожидают возможности сесть за одно из освободившихся мест. Практически все посетители без масок. В то же время большая часть персонала их одели.

Автор: Дмитрий АНОХИН На входной двери висят объявления о позиции заведения пускать людей без тестов и сертификатов вакцинации

Гости выглядят "дорого" - все в брендовой одежде. Большинство лично подходят поздороваться с владельцем заведения Максимом Богдановичем. Он стоит в помещении в серой кофте и джинсах. Имеет короткую прическу и аккуратно выбритую бороду. Ведет троих мужчин к маленькому столику у входа. Из груды документов помогает найти лист с заявлением о согласии нести личную ответственность за собственную жизнь и здоровье. Посетители читают его в голос, а затем подписывают.

Мы не пошли против системы. Просто работаем, как и раньше

Такое же заявление висит над столом на стене. Вокруг – свои подписи с комментариями поддержки, поставили клиенты.

- Вы молодцы!, - жмет руку Максиму мужчина с седыми волосами. Благодарит владельца за позицию ресторана и выходит на улицу.

Автор: Дмитрий АНОХИН В ресторане всегда много людей. Большинство из них не придерживаются масочного режима

– Мы не пошли против системы. Просто работаем, как и раньше, – говорит Максим. - Пространство свободных людей – это никакая не концепция ресторана. Мы все свободны от рождения. Вы как думаете? Я не прививался, но не против вакцинации. Здесь каждый человек должен прислушиваться к себе. Я чувствую, что мне не нужно. И мы не подвергаем никого опасности. Даем право сделать выбор. Сотрудники поддерживают эту позицию, не боятся.

После обнародованной позиции ресторана – в него периодически приходят полицейские, нацгвардейцы и работники Госпродпотребслужбы.

- Последние пришли с внезапной "плановой" проверкой. Сказали им, что все вопросы только через суд. Штрафов не боимся. Это мелочи по сравнению со свободой, - продолжает Максим. - Правоохранители просили снять табличку (она с надписью "Место свободных людей" - висит на входной двери в ресторан. - Gazeta.ua). Я отказался.

Штрафов не боимся. Это мелочи по сравнению со свободой

Ресторан могут попытаться закрыть силой, допускает бизнесмен.

- Варианты есть разные, но сейчас ситуация имеет большую огласку. Если закроют – будет видно, что собой представляет система в стране. Мы готовы ко всему. Остальные заведения тоже просили у нас информацию, как подобным образом организовать работу. Я помог.

Фото: Дмитрий АНОХИН

Пост о свободном посещении заведения в несколько раз увеличил количество его посетителей, добавляет Максим Богданович.

- Люди благодарят. Получили очень большую поддержку от них. Мы даем подписать заявления всем клиентам, чтобы осознавали свою ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое "слуг народа" проголосовали против борьбы с коронавирусом

Максим добавляет, что подобного стиля работы придерживались и во время прошлогоднего локдауна.

Nebos работает семь лет. Все меню исключительно вегетарианское, отсутствует даже молоко для кофе. Его заменяют миндальным или кокосовым аналогами.

Заведение принимает заказ на доставку продукции на дом. В меню здесь преобладают европейские и азиатские блюда. Популярный малиновый мильфей за 125 грн. и тарт "Манго-маракуйя" за 130 грн. Часто люди берут и творожную пиццу за 185 грн, говорят работники.

Почти все цены на блюда - не превышают 200 грн. Чашка кофе стоит от 39 грн., за натуральный чай просят 75 грн.

Если бы попросили сертификат – не показал бы. Не имеют права требовать

Персонал не очень охотно соглашается общаться.

– Приходит много журналистов. Затем искажают все так, что создается впечатление, будто коронавирус от нас пошел, - возмущается бармен в черных спортивных штанах и кроссовках. В ресторане работает больше шести лет. – Я вакцинирован. Ехал сюда на метро. Но если бы попросили сертификат – не показал бы. Не имеют права требовать.

Автор: Дмитрий АНОХИН В Nebos работают около 20 людей. Большинство - старожилы

Всего в заведении работают около 20 человек. Большинство старожилов.

– Я больше скажу – почти все уже сделали прививки. Но точно, как и я - никто и никому сертификаты показывать не будут, - добавляет бармен.

Внутрь ресторана заглядывает мужчина в синей куртке и шапке. Ждет пока освободится свободное место. Представляется Сергеем, но фамилию просит не указывать: "Имею высокую должность в известной молодежной организации".

– Хочу, чтобы меня накормили. Сырой пищей не увлекаюсь, но тут есть одно блюдо, которое заказываю всегда. Там есть свежая морковь, пророщенная гречка и котлеты. Не мясные. Очень вкусно, – говорит. – Возвращаюсь сюда постоянно. Здесь очень уютно, но немного отстраненные официанты. Много людей и они всегда бегают. Не успевают.

Автор: Дмитрий АНОХИН После громкого заявления заведения о "месте свободных людей" - здесь стало больше посетителей в несколько раз. По крайней мере, в этом уверяет руководство ресторана

Позицию ресторана Сергей разделяет. Сам не вакцинировался, потому как имеет медицинские противопоказания.

- Многие люди размещают аватарки: "Вакцинированный – защищенный". Это ложь. Не защищены они, – убежден мужчина. - Люди теряют здравый смысл и думают, что после укола не заболеют. Перестают соблюдать карантинные меры и раскидывают всюду свои сопли. У меня родственница заболела после прививки. Еще и в тяжелой форме.

В хорошие намерения властей, которые продвигают вакцинальную кампанию, не верит.

Вопросы касающиеся моего здоровья – это моя медицинская тайна

– Эта вакцинация, как профанация. Давайте все поменяем местами: невакцинированных повсюду пускаем, а вакцинированных держим на улице. Какая будет разница? Я не очень понимаю, почему мне ничего нельзя? Никто толком не объяснил. Пусть по решению суда у меня требуют сертификат. А вопросы касающиеся моего здоровья – это моя медицинская тайна.

Автор: Дмитрий АНОХИН Ресторан предлагает клиентам исключительно вегетарианские блюда. Большинство из них стоят не больше 200 грн

Суета в зале не прекращается. Громкий детский смех и разговоры посетителей перебивает только звук кофемолки.

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ НАРУШАЮТ ПРАВА ЛЮДЕЙ, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Карантинные меры, введенные Кабмином, нарушают права граждан, гарантированные Конституцией, рассказал Gazeta.ua юрист Антон Зубков.

"Конституция – имеет высшую юридическую силу. Новые правила таковы, что ей противоречат. Если человека оштрафуют на основании какого-либо постановления, это можно обжаловать в суде. Суд должен установить, что нормы Конституции – это нормы прямого действия, имеющие более высокий приоритет над постановлением Кабмина", - заявил Зубков.

Ответственный орган может наложить на них взыскание. Придется идти в суд

Владельцы подобных заведений как Nebos - имеют право не требовать документов от посетителей.

"Однако они должны понимать, что ответственный орган может наложить на них взыскание. Придется идти в суд и доказывать, что штраф незаконный и противоречит законам Украины", - добавил юрист.

Антон Зубков отметил, что посетители общепита имеют право не разглашать свои медицинские данные. Это от них можно потребовать при условии соответствующего постановления суда.

"Ресторан могут попытаться закрыть. Его действия, возможно, будут подводить под кодекс административных правонарушений. К примеру, обвинят в нарушении санитарных норм. В этом случае собственники могут отстаивать права в суде. Однако это может занять полгода и год. Бизнес в это время будет закрытым", - сказал эксперт.

В то же время председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила изданию Заборона, что права человека, кроме свободы от пыток и рабства, не абсолютны. Потому их могут ограничивать. В частности, в случае пандемии, которая угрожает жизни миллионам людей.

"Важно следить, чтобы права и свободы человека были ограничены только до уровня, необходимого для защиты жизни и здоровья граждан", - заявила Матвийчук.

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ ВИНОВАТЫ" - ЭКСМИНИСТР

Ресторан законно закрыть не смогут, потому что на это нет оснований, сказал Gazeta.ua министр здравоохранения Украины в 2014 году Олег Мусий.

Автор: https://www.facebook.com Бывший глава Минздрава Олег Мусий считает, что власти провалили вакцинальную кампанию. И именно это является причиной того, что появляются предприниматели, ведущие бизнес по собственному усмотрению

"Мое отношение к позиции подобных заведений неоднозначно. С одной стороны они правы, потому что решение правительства незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Кабмин и Министерство здравоохранения действовали не в пределах Конституции и превысили свои полномочия. Есть единственный путь – объявление чрезвычайного положения. И тогда можно потребовать от всех получения чего-либо", - заявил Мусий.

По его словам, Минздрав и комитет по здравоохранению полностью провалили профилактическую и вакцинальную кампанию.

"Сейчас пытаются переложить свои бездарные решения на плечи людей. Делают сегрегацию общества, делят на чёрных и белых. Насильно можно применять такие вещи только когда есть чрезвычайное положение. Его в Украине почему-то никто не объявляет, хотя есть все основания. Ограничения и противоэпидемические меры могли бы остановить распространение коронавируса. Этим должна заниматься восстановленная санэпидстанция, которую не перезапускают. Невежество властей в медицинском понимании приводит к тому, что все делают, что хотят. Властям не подобает себя так вести. Здесь не виновны предприниматели", - сказал бывший министр.