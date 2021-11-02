 
Ексклюзивы
1/5
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя "местом свободных людей" и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя "местом свободных людей" и пускает без ковид-сертификатов и масок
Просмотров: 315
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 864
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3213
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2952
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 837
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9010
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2124
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2097
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4752
Фото
Все фото
12
3
3
4
5
&quot;Раскидают сопли&quot;: ресторан объявил себя &quot;местом свободных людей&quot; и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя "местом свободных людей" и пускает без ковид-сертификатов и масок
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Именины 2 ноября: кого сегодня поздравлять с днем ангела
Именины 2 ноября: кого сегодня поздравлять с днем ангела
Видео
Все видео
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5346
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3942
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1008
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 108
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
вторник, 02 ноября 2021 19:40

"Раскидают сопли": ресторан объявил себя "местом свободных людей" и пускает без ковид-сертификатов и масок
12

  Комментировать

Столичный вегетарианский ресторан Nebos 30 сентября огласил, что будут обслуживать людей в масках и без, вакцинированных и тех, кто не хочет прививаться.

Решение заведение обнародовало на своей странице в Facebook.

"Место свободных людей. Недавно на дверях нашего заведения появилась очень важная табличка. Она нужна, чтобы все наши люди поняли, что это место для них. Нам не важно, вы имеете маску или нет, вакцинировались или нет - мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека. Так что любим, и всегда открыты для вас", - говорится в сообщении.

После перехода Киева в красную зону карантина - ресторан не изменил позиции. И готов принимать посетителей без ковид-сертификатов, масок, отрицательных экспресс-тестов или справок о перенесенном коронавирусе. Впрочем, при входе клиентов просят подписать заявление, где они подтверждают, что несут полную ответственность за свое здоровье и при любых обстоятельствах не будут иметь претензий к персоналу, владельцам и другим людям в заведении.

Также у Nebos есть распечатанные памятки для клиентов — как реагировать, когда требуют ковид-сертификаты и как разговаривать с представителями полиции. Есть и разные выдержки из украинских законов.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали в ресторане и пообщались с владельцем, персоналом и посетителями.

Nebos находится в центральной части Киева по ул. Малая Житомирская. Входные двери ресторана почти полностью заклеены объявлениями и разными предупреждениями.

"Nebos приглашает всех наших гостей, независимо от наличия или отсутствия "маски" и "вакцинации" (участия в медицинском эксперименте), принявших на себя личную ответственность за свою жизнь, здоровье и свободу посетить пространство свободных людей", - написано на одной из наклеек.

Автор: Дмитрий АНОХИН
  Ресторан Nebos работает в центре Киева. В меню здесь только вегетарианская еда
Ресторан Nebos работает в центре Киева. В меню здесь только вегетарианская еда

Ресторан небольшой по площади. В помещении горит тусклый свет из фигурных ламп. Громко гудит кофемашина и соковыжималка. Бармен ставит на стойку стаканы со свекольным и апельсиновым фрешами. Туда-сюда суетится официантка в длинном фартуке и бумажном меню в руках. Пытается протиснуться между людьми. Их немало – все столики заняты. Еще несколько клиентов стоят в короткой очереди у бара. Ожидают возможности сесть за одно из освободившихся мест. Практически все посетители без масок. В то же время большая часть персонала их одели.

Автор: Дмитрий АНОХИН
  На входной двери висят объявления о позиции заведения пускать людей без тестов и сертификатов вакцинации
На входной двери висят объявления о позиции заведения пускать людей без тестов и сертификатов вакцинации

Гости выглядят "дорого" - все в брендовой одежде. Большинство лично подходят поздороваться с владельцем заведения Максимом Богдановичем. Он стоит в помещении в серой кофте и джинсах. Имеет короткую прическу и аккуратно выбритую бороду. Ведет троих мужчин к маленькому столику у входа. Из груды документов помогает найти лист с заявлением о согласии нести личную ответственность за собственную жизнь и здоровье. Посетители читают его в голос, а затем подписывают.

Мы не пошли против системы. Просто работаем, как и раньше

Такое же заявление висит над столом на стене. Вокруг – свои подписи с комментариями поддержки, поставили клиенты.

- Вы молодцы!, - жмет руку Максиму мужчина с седыми волосами. Благодарит владельца за позицию ресторана и выходит на улицу.

Автор: Дмитрий АНОХИН
  В ресторане всегда много людей. Большинство из них не придерживаются масочного режима
В ресторане всегда много людей. Большинство из них не придерживаются масочного режима

– Мы не пошли против системы. Просто работаем, как и раньше, – говорит Максим. - Пространство свободных людей – это никакая не концепция ресторана. Мы все свободны от рождения. Вы как думаете? Я не прививался, но не против вакцинации. Здесь каждый человек должен прислушиваться к себе. Я чувствую, что мне не нужно. И мы не подвергаем никого опасности. Даем право сделать выбор. Сотрудники поддерживают эту позицию, не боятся.

После обнародованной позиции ресторана – в него периодически приходят полицейские, нацгвардейцы и работники Госпродпотребслужбы.

- Последние пришли с внезапной "плановой" проверкой. Сказали им, что все вопросы только через суд. Штрафов не боимся. Это мелочи по сравнению со свободой, - продолжает Максим. - Правоохранители просили снять табличку (она с надписью "Место свободных людей" - висит на входной двери в ресторан. - Gazeta.ua). Я отказался.

Штрафов не боимся. Это мелочи по сравнению со свободой

Ресторан могут попытаться закрыть силой, допускает бизнесмен.

- Варианты есть разные, но сейчас ситуация имеет большую огласку. Если закроют – будет видно, что собой представляет система в стране. Мы готовы ко всему. Остальные заведения тоже просили у нас информацию, как подобным образом организовать работу. Я помог.

Ресторан Nebos работает в центре Киева. В меню здесь только вегетарианская еда
Фото: Дмитрий АНОХИН
На входной двери висят объявления о позиции заведения пускать людей без тестов и сертификатов вакцинации
Ресторан имеет небольшую площадь. В меню только вегетарианские блюда. Даже в кофе здесь добавляют миндальное или кокосовое молоко вместо коровьего
Каждый из посетителей должен подписать на входе заявление, что сам несет ответственность за свое здоровье и не будет иметь претензий к ресторану при любых обстоятельствах.
В Nebos работают около 20 людей. Большинство - старожилы

Пост о свободном посещении заведения в несколько раз увеличил количество его посетителей, добавляет Максим Богданович.

- Люди благодарят. Получили очень большую поддержку от них. Мы даем подписать заявления всем клиентам, чтобы осознавали свою ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое "слуг народа" проголосовали против борьбы с коронавирусом

Максим добавляет, что подобного стиля работы придерживались и во время прошлогоднего локдауна.

Nebos работает семь лет. Все меню исключительно вегетарианское, отсутствует даже молоко для кофе. Его заменяют миндальным или кокосовым аналогами.

Заведение принимает заказ на доставку продукции на дом. В меню здесь преобладают европейские и азиатские блюда. Популярный малиновый мильфей за 125 грн. и тарт "Манго-маракуйя" за 130 грн. Часто люди берут и творожную пиццу за 185 грн, говорят работники.

Почти все цены на блюда - не превышают 200 грн. Чашка кофе стоит от 39 грн., за натуральный чай просят 75 грн.

Если бы попросили сертификат – не показал бы. Не имеют права требовать

Персонал не очень охотно соглашается общаться.

– Приходит много журналистов. Затем искажают все так, что создается впечатление, будто коронавирус от нас пошел, - возмущается бармен в черных спортивных штанах и кроссовках. В ресторане работает больше шести лет. – Я вакцинирован. Ехал сюда на метро. Но если бы попросили сертификат – не показал бы. Не имеют права требовать.

Автор: Дмитрий АНОХИН
  В Nebos работают около 20 людей. Большинство - старожилы
В Nebos работают около 20 людей. Большинство - старожилы

Всего в заведении работают около 20 человек. Большинство старожилов.

– Я больше скажу – почти все уже сделали прививки. Но точно, как и я - никто и никому сертификаты показывать не будут, - добавляет бармен.

Внутрь ресторана заглядывает мужчина в синей куртке и шапке. Ждет пока освободится свободное место. Представляется Сергеем, но фамилию просит не указывать: "Имею высокую должность в известной молодежной организации".

– Хочу, чтобы меня накормили. Сырой пищей не увлекаюсь, но тут есть одно блюдо, которое заказываю всегда. Там есть свежая морковь, пророщенная гречка и котлеты. Не мясные. Очень вкусно, – говорит. – Возвращаюсь сюда постоянно. Здесь очень уютно, но немного отстраненные официанты. Много людей и они всегда бегают. Не успевают.

Автор: Дмитрий АНОХИН
  После громкого заявления заведения о "месте свободных людей" - здесь стало больше посетителей в несколько раз. По крайней мере, в этом уверяет руководство ресторана
После громкого заявления заведения о "месте свободных людей" - здесь стало больше посетителей в несколько раз. По крайней мере, в этом уверяет руководство ресторана

Позицию ресторана Сергей разделяет. Сам не вакцинировался, потому как имеет медицинские противопоказания.

- Многие люди размещают аватарки: "Вакцинированный – защищенный". Это ложь. Не защищены они, – убежден мужчина. - Люди теряют здравый смысл и думают, что после укола не заболеют. Перестают соблюдать карантинные меры и раскидывают всюду свои сопли. У меня родственница заболела после прививки. Еще и в тяжелой форме.

В хорошие намерения властей, которые продвигают вакцинальную кампанию, не верит.

Вопросы касающиеся моего здоровья – это моя медицинская тайна

– Эта вакцинация, как профанация. Давайте все поменяем местами: невакцинированных повсюду пускаем, а вакцинированных держим на улице. Какая будет разница? Я не очень понимаю, почему мне ничего нельзя? Никто толком не объяснил. Пусть по решению суда у меня требуют сертификат. А вопросы касающиеся моего здоровья – это моя медицинская тайна.

Автор: Дмитрий АНОХИН
  Ресторан предлагает клиентам исключительно вегетарианские блюда. Большинство из них стоят не больше 200 грн
Ресторан предлагает клиентам исключительно вегетарианские блюда. Большинство из них стоят не больше 200 грн

Суета в зале не прекращается. Громкий детский смех и разговоры посетителей перебивает только звук кофемолки.

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ НАРУШАЮТ ПРАВА ЛЮДЕЙ, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Карантинные меры, введенные Кабмином, нарушают права граждан, гарантированные Конституцией, рассказал Gazeta.ua юрист Антон Зубков.

"Конституция – имеет высшую юридическую силу. Новые правила таковы, что ей противоречат. Если человека оштрафуют на основании какого-либо постановления, это можно обжаловать в суде. Суд должен установить, что нормы Конституции – это нормы прямого действия, имеющие более высокий приоритет над постановлением Кабмина", - заявил Зубков.

Ответственный орган может наложить на них взыскание. Придется идти в суд

Владельцы подобных заведений как Nebos - имеют право не требовать документов от посетителей.

"Однако они должны понимать, что ответственный орган может наложить на них взыскание. Придется идти в суд и доказывать, что штраф незаконный и противоречит законам Украины", - добавил юрист.

Антон Зубков отметил, что посетители общепита имеют право не разглашать свои медицинские данные. Это от них можно потребовать при условии соответствующего постановления суда.

"Ресторан могут попытаться закрыть. Его действия, возможно, будут подводить под кодекс административных правонарушений. К примеру, обвинят в нарушении санитарных норм. В этом случае собственники могут отстаивать права в суде. Однако это может занять полгода и год. Бизнес в это время будет закрытым", - сказал эксперт.

В то же время председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила изданию Заборона, что права человека, кроме свободы от пыток и рабства, не абсолютны. Потому их могут ограничивать. В частности, в случае пандемии, которая угрожает жизни миллионам людей.

"Важно следить, чтобы права и свободы человека были ограничены только до уровня, необходимого для защиты жизни и здоровья граждан", - заявила Матвийчук.

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ ВИНОВАТЫ" - ЭКСМИНИСТР

Ресторан законно закрыть не смогут, потому что на это нет оснований, сказал Gazeta.ua министр здравоохранения Украины в 2014 году Олег Мусий.

Автор: https://www.facebook.com
  Бывший глава Минздрава Олег Мусий считает, что власти провалили вакцинальную кампанию. И именно это является причиной того, что появляются предприниматели, ведущие бизнес по собственному усмотрению
Бывший глава Минздрава Олег Мусий считает, что власти провалили вакцинальную кампанию. И именно это является причиной того, что появляются предприниматели, ведущие бизнес по собственному усмотрению

"Мое отношение к позиции подобных заведений неоднозначно. С одной стороны они правы, потому что решение правительства незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Кабмин и Министерство здравоохранения действовали не в пределах Конституции и превысили свои полномочия. Есть единственный путь – объявление чрезвычайного положения. И тогда можно потребовать от всех получения чего-либо", - заявил Мусий.

По его словам, Минздрав и комитет по здравоохранению полностью провалили профилактическую и вакцинальную кампанию.

"Сейчас пытаются переложить свои бездарные решения на плечи людей. Делают сегрегацию общества, делят на чёрных и белых. Насильно можно применять такие вещи только когда есть чрезвычайное положение. Его в Украине почему-то никто не объявляет, хотя есть все основания. Ограничения и противоэпидемические меры могли бы остановить распространение коронавируса. Этим должна заниматься восстановленная санэпидстанция, которую не перезапускают. Невежество властей в медицинском понимании приводит к тому, что все делают, что хотят. Властям не подобает себя так вести. Здесь не виновны предприниматели", - сказал бывший министр.

Автор: Лилия МЫЦКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Раскидают сопли": ресторан объявил себя "местом свободных людей" и пускает без ковид-сертификатов и масок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 9010
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8433
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 7686
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 7155
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 6246
Общество
Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях на внеочередном заседании Рады
Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях на внеочередном заседании Рады Просмотров: 54
Начнут с Харькова: будут забирать авто у любителей скорости, которые не платят штафы
Начнут с Харькова: будут забирать авто у любителей скорости, которые не платят штафы Просмотров: 540
34% школ ушли на каникулы
34% школ ушли на каникулы Просмотров: 171
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
 2 Просмотров: 2988
Это еще не победа – показатели госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировались
Это еще не победа – показатели госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировались Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
5
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
2
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 57382
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть