Рада изменила наказание за жестокое обращение с животными

За жорстоке поводження з тваринами будуть карати. Фото: Сегодня

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за жестокое обращение с животными.

За проєкт закона № 2351, направленный на приведение законодательства Украины к нормам Евросоюза, проголосовали 318 нардепов, сообщают Буквы.

В Украине будет запрещено умертвлять бездомных животных с целью регулирования их количества. Также запрещено будет принуждения животных к нападению на других животных, что будет касаться также ловчих зверей и птиц, используемых для охоты.

Закон полностью запретит использовать животных как мишень при соревнованиях или обучения стрельбе.

Под запретом окажутся фотоуслуги, реклама в развлекательных заведениях и попрошайничество с животными.

Закон запретит жестокое обращение с животными, включая избиение, отравление, убийство (любым способом, включая отравление и убийство электрическим током), причинение страданий и боли, а также дрессировку, которая наносит вред общему состоянию здоровья. Под запретом также будет пропаганда жестокого обращения с животными.

Согласно европейским нормам животных запретят содержать в общественных местах (гостиницах, ночных клубах, ресторанах). А животных, которые могут представлять угрозу для человека, а также занесены в Красную книгу и Список II Бернской конвенции, будет запрещено содержать в квартирах, частных домах и приусадебных хозяйствах.

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Европейская конвенция ЕС о защите домашних животных была ратифицирована Украиной еще в 2013 году, однако до сих пор в законодательство не имплементирована.