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вторник, 28 апреля 2020 09:36

Работу рынков будут контролировать государственные службы

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Работу рынков будут контролировать государственные службы
Рынки откроют: кто будет контролировать их работу. фото: Думская.net

Рынки могут открыть, но с определенными условиями. Контроль за работой продовольственных рынков в условиях карантина будут осуществлять государственные структуры без привлечения органов местного самоуправления.

Об этом в программе "Свобода слова" на ICTV сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Будут ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие и закрытие рынков. Если рынок нарушил нормы, то в следующий раз он сможет открыться не раньше, чем через семь дней после того, как устранит нарушения. Будет контроль государства без привлечения органов местного самоуправления", - рассказал Ляшко.

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Перед этим органы местного самоуправления вместо обеспечения соблюдения определенных требований открыли все рынки. Некоторые работали с нарушениями санитарных норм.

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки. Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Есть более 280 крытых продовольственных рынков, обеспечивающих продуктами украинцев и дающих возможность сбыта продукции малым фермерам.

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