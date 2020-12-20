Работника пожарной части провожали на пенсию обливанием водой: видео

Фото: Facebook

В Полтаве пожарные необычно провели своего коллегу на пенсию.

53-летнего прапорщика в рабочей спецодежде поставили на площадке перед пожарной частью и облили из брандспойта холодной водой. Об этом сообщает ТСН.

"А вы думали пожарные, которые идут на пенсию, только летом придерживаются традиции "обмывания"? Собратья Государственной пожарно-спасательной части №4 Полтавы провели на пенсию водителя Владимира Петлицу", - отметила начальница сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр рассказала, насколько вырастут пенсии

Подобная традиция обливания водой будущих пенсионеров существует во многих частях Украины.

Ждать введение накопительной пенсионной системы в следующем году не стоит. Этот законопроект еще не готов быть вынесен в зал.