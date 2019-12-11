Путин-хубло: российский телеканал вырезал из сериала "Слуга народа" шутку

Российский телеканал ТНТ вырезал из сериала "Слуга народа" шутку о президенте России Владимире Путине.

Из сериала убрали эпизод, где Зеленский называет Путина "хублом", передает российская служба ВВС.

В первой серии сериала герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник говорит, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (хубло). В ответ Голобородько удивляется: "Путин - хубло"?

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Как отмечается, монтажная склейка в эфире была заметна.

11 декабря телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа". В России назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношение народа и власти в Украине".

"Слуга народа" - комедийный телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. Главную роль исполнил тогдашний комик, а ныне президент Владимир Зеленский. Сериал имеет 3 сезона на 51 серию в целом.