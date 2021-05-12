Путин стремится "закрыть небо", потому что ему есть что скрывать - эксперт

Игорь Романенко: "Путин занимается ложью и очковтирательством не только в информационном пространстве, но и в сфере безопасности". Фото: Радио Свобода

Стремление Путина выйти из Договора об открытом небе вызвано тем, что он желает скрыть перемещения российских войск, рассказал Gazeta.ua военный эксперт Игорь Романенко.

"Договор об открытом небе дает возможность и Украине, и нашим западным союзникам, в частности США, более подробно обследовать с воздуха районы, которые нас интересуют – те места, где Россия может сосредоточивать войска, разворачивать ядерное оружие и так далее, – утверждает эксперт. – Путин понимает, что это опасно. Конечно, он также мог бы следить с воздуха за соседями. Но у него есть что скрывать от других, и есть желание скрывать. В свете коварного и циничного поведения кремлевского лидера в международной сфере действие настоящего Договора для него опаснее, чем для тех стран, которые мониторят его российские объекты".

Инициатива внесения законопроекта о выходе из Договора вызвана тем, что в случае подготовки Российской Федерации к боевым действиям Договор об открытом небе облегчит подтверждения нарушений ею своих обязательств.

"Путин занимается ложью и очковтирательством не только в информационном пространстве, но и в сфере безопасности, скрывая передвижения и скопления военной техники. Он говорит, что отвел войска. А наша разведка обнаруживает, что это не так, что он может в течение недели все вернуть на прежние позиции. Поэтому и было принято решение выйти из Договора об открытом небе".

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Не стоит придавать этим действиям слишком большое стратегическое значение, заключает Игорь Романенко.

"Просто этот Договор давал больше возможностей Украине и ее западным союзникам отслеживать нарушения договоров, осуществляемые Россией. Путину это не нужно – он формирует себе образ миротворца и руководителя великой державы, придерживающейся международных соглашений. А поскольку российские силы сейчас участвуют в военных действиях, он не хочу предоставлять возможность кому-либо получать подробную информацию о его действиях. Вот и все".

Россияне планируют превратить боевиков в политическую силу и прикрыть ими свою регулярную армию. На оккупированной части Донбасса 10 мая состоялся форум боевиков. Так называемый первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу России.