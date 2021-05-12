Путин стремится "закрыть небо", потому что ему есть что скрывать - эксперт

Стремление Путина выйти из Договора об открытом небе вызвано тем, что он желает скрыть перемещения российских войск, рассказал Gazeta.ua военный эксперт Игорь Романенко.
"Договор об открытом небе дает возможность и Украине, и нашим западным союзникам, в частности США, более подробно обследовать с воздуха районы, которые нас интересуют – те места, где Россия может сосредоточивать войска, разворачивать ядерное оружие и так далее, – утверждает эксперт. – Путин понимает, что это опасно. Конечно, он также мог бы следить с воздуха за соседями. Но у него есть что скрывать от других, и есть желание скрывать. В свете коварного и циничного поведения кремлевского лидера в международной сфере действие настоящего Договора для него опаснее, чем для тех стран, которые мониторят его российские объекты".
Инициатива внесения законопроекта о выходе из Договора вызвана тем, что в случае подготовки Российской Федерации к боевым действиям Договор об открытом небе облегчит подтверждения нарушений ею своих обязательств.
"Путин занимается ложью и очковтирательством не только в информационном пространстве, но и в сфере безопасности, скрывая передвижения и скопления военной техники. Он говорит, что отвел войска. А наша разведка обнаруживает, что это не так, что он может в течение недели все вернуть на прежние позиции. Поэтому и было принято решение выйти из Договора об открытом небе".
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Не стоит придавать этим действиям слишком большое стратегическое значение, заключает Игорь Романенко.
"Просто этот Договор давал больше возможностей Украине и ее западным союзникам отслеживать нарушения договоров, осуществляемые Россией. Путину это не нужно – он формирует себе образ миротворца и руководителя великой державы, придерживающейся международных соглашений. А поскольку российские силы сейчас участвуют в военных действиях, он не хочу предоставлять возможность кому-либо получать подробную информацию о его действиях. Вот и все".
Россияне планируют превратить боевиков в политическую силу и прикрыть ими свою регулярную армию. На оккупированной части Донбасса 10 мая состоялся форум боевиков. Так называемый первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу России.
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